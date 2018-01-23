Путин и Эрдоган обсудили подготовку к сочинскому Конгрессу нацдиалога Сирии

Москва, 23 января. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили выходящую на финишную прямую подготовку к предстоящему в Сочи Конгрессу национального диалога Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и Турции. Как уточняет пресс-служба российского лидера, стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Одной из важных тем беседы стал Конгресс нацдиалога Сирии, подготовка к которому выходит на финишную прямую.

«Выражена надежда, что Конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также договоренностями, достигнутыми в рамках астанинского процесса», — говорится в сообщении Кремля.

Конгресс пройдет в Сочи 29-30 января по предложению России. Ранее, как сообщала «Газета.ру», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила для участия в мероприятии всех представителей сирийского общества.