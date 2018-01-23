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Сирия: за сутки в свои дома вернулись почти 10 тыс. беженцев
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    Сирия: за сутки в свои дома вернулись почти 10 тыс. беженцев

    22:47  23 Января 2018
    494

    Сирия: за сутки в свои дома вернулись почти 10 тыс. беженцев

    Хмеймим (Сирия), 23 января. За минувшие сутки почти 10 тыс. человек вернулись в свои дома в Сирии, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    Всего за сутки в свои дома вернулись 9711 беженцев. Большинство из них в провинции Дамаск — 9578, в провинции Хама — 63, в провинции Хомс — 14, в провинции Дейр-эз-Зор — 56 человек.

    Сообщается также, что в течение суток российско-иранско-турецкий совместный координационный центр зафиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Даръа и в пригороде Дамаска — Восточной Гуте.

    Центр доставил более двух тонн продовольствия в населенный пункт Расм-Эль-Хермель провинции Алеппо, а также питьевую воду в населенный пункт Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор.

    Сирия: за сутки в свои дома вернулись почти 10 тыс. беженцев

    Российские офицеры помогли обеспечить безопасность гуманитарному конвою ООН в поселения Хаджми и Эт-Тайиба провинции Даръа. Мирные жители получили продукты питания и предметы первой необходимости.

    Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 143 сирийцам.

    С сентября после запроса официального Дамаска президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать операцию ВКС РФ в Сирии, направленную против террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). За время операции ВКС РФ совершили свыше 30 тыс. боевых вылетов, помогли Сирийской правительственной армии восстановить контроль над более чем 90% территории страны. В настоящее время в САР действуют база ВКС «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сирия #дамаск #хама #дейр-эз-зор #латакия #даръа #хомс #вксрф
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