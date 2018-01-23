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Политика
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Украина
Против снега, дружбы и футбола: Украина ломает стереотипы дипломатии
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    Против снега, дружбы и футбола: Украина ломает стереотипы дипломатии

    23:08  23 Января 2018
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    Против снега, дружбы и футбола: Украина ломает стереотипы дипломатии

    Что-то неладное творится с главным украинским дипломатом Павлом Климкиным. Вот уже несколько дней, как в душе у министра поселилась старуха Шапокляк.

    Противница Крокодила Гены и Чебурашки, не устававшая повторять, что «хорошими делами прославиться нельзя».

    Вот и Климкину хорошие дела страх как надоели. С самого утра политик ополчился на киевские власти и коммунальные службы.

    Затем призвал разобрать на металлолом Арку дружбы народов в Киеве.

    «Ценная» мысль посетила Климкина по случаю Дня соборности. А Соборность и дружба с «москалями», — вещи несовместимые, как гений и злодейство.

    Еще дипломат посетовал на дефицит пионеров.

    «Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День соборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы — вроде Арки дружбы народов. Или мы в символах запутались, или, может, это потому, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?»  — написал он.

    Да, с пионерами на Украине последние 30 лет действительно напряженка.

    От «конструктивного» предложения главы МИД опешил даже повидавший виды бывший украинский премьер Николай Азаров. Николай Янович в сердцах предложил разобрать на металлолом самого Климкина.

    Украинцы активно «поддержали» дипломата. Призвали не останавливаться на достигнутом.

    Некоторые вспомнили, что инициатива имеет инициатора. И предложили соединить в одном лице автора идеи и ее исполнителя.

    Затем разбушевавшийся министр призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

    «Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — рассказал Климкин о «подрывной» деятельности министерства.

    Прямо скажем, господин Климкин высоко несет знамя украинской дипломатии. Поиск согласия и взаимоприемлемых решений, расширение и углубление международного сотрудничества красной нитью проходят в каждом его заявлении.

    Между тем, если бы глава МИД Украины немного оторвался от футбольной и пионерской тематики, он обнаружил бы немалое поле для деятельности в других направлениях. Например, налаживание отношений между Киевом и Будапештом.

    Ведь за последние несколько месяцев они перешли из разряда добрососедских в категорию неприязненных. Венгры сочли неприемлемым наступление украинских властей на права национальных меньшинств. Мадьяры упорно гнут свою линию, добиваясь весомых результатов.

    В ходе завершившегося заседания ПАСЕ представительница венгерской делегации тонко намекнула на желательный для Будапешта автономный статус украинского Закарпатья. Она заявила, что именно такая форма реализации прав национальных меньшинств станет оптимальной.

    В Киеве напряглись.

    Против снега, дружбы и футбола: Украина ломает стереотипы дипломатии

    «Это очень деструктивная идея, и мы ее, конечно, не поддерживаем. Не хотелось бы, чтобы такой ползучий сепаратизм и федерализм исповедовали через такие важные гуманитарные проблематике. Мы это не поддерживаем и воздержались голосовать за резолюцию», — сказала уполномоченный президента Ирина Геращенко.

    Очень помогла побороть «сепаратизм» на Закарпатье и министр здравоохранения Ульяна Супрун.

    Она поведала, что все регионы страны полностью обеспечены вакцинами против кори, бушующей в стране.

    Против снега, дружбы и футбола: Украина ломает стереотипы дипломатии

    Глава области Геннадий Москаль уличил высокопоставленную особу во лжи.

    Следует отметить, что Закарпатье входит в число трех регионов, где зафиксирована наиболее высокая заболеваемость корью. Детей без прививок школы не допускают к занятиям в соответствии с указаниями министерства здравоохранения. В этом свете дефицит вакцин и позиция министра выглядят особенно удивительно.

    Не дождавшись помощи от Киева, власти Закарпатья были вынуждены обратиться за вакцинами к Будапешту.

    Венгрия помогла, как и подобает доброму соседу.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #климкин #мид украины #венгрия
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