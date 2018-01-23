Против снега, дружбы и футбола: Украина ломает стереотипы дипломатии

Что-то неладное творится с главным украинским дипломатом Павлом Климкиным. Вот уже несколько дней, как в душе у министра поселилась старуха Шапокляк.

Противница Крокодила Гены и Чебурашки, не устававшая повторять, что «хорошими делами прославиться нельзя».

Вот и Климкину хорошие дела страх как надоели. С самого утра политик ополчился на киевские власти и коммунальные службы.

"Ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег": Павел Климкин раскритиковал работу коммунальщиков и мэрииhttps://t.co/vVe8khzlox pic.twitter.com/ur56qaejlV — Vgorode.ua Киев (@VgorodeUA) January 17, 2018

Затем призвал разобрать на металлолом Арку дружбы народов в Киеве.

Климкин считает, что Арку Дружбы народов пора разобрать на металлоломhttps://t.co/slNF0FHSMe — Gordonua.com (@Gordonuacom) January 23, 2018

«Ценная» мысль посетила Климкина по случаю Дня соборности. А Соборность и дружба с «москалями», — вещи несовместимые, как гений и злодейство.

C – Соборность: Климкин предложил разобрать Арку дружбы народов в столице на металлоломhttps://t.co/EBAY8vj2VY pic.twitter.com/khiwQ1GdqE — Еженедельник «2000» (@2000_net) January 22, 2018

Еще дипломат посетовал на дефицит пионеров.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разобрать на металлолом Арку дружбы народов в Киеве.

Подробнее тут: https://t.co/xH2SHeFLQY pic.twitter.com/A0UlxDCQcs — 112.ua (@news112ua) January 22, 2018

«Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День соборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы — вроде Арки дружбы народов. Или мы в символах запутались, или, может, это потому, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?» — написал он.

Да, с пионерами на Украине последние 30 лет действительно напряженка.

От «конструктивного» предложения главы МИД опешил даже повидавший виды бывший украинский премьер Николай Азаров. Николай Янович в сердцах предложил разобрать на металлолом самого Климкина.

Так называемый министр иностранных дел Павел Климкин предложил разобрать Арку дружбы народов на металлолом. Об этом он гордо заявил в своем Twitter. А не пора ли самого Климкина сдать на металлолом?

Ведь все, что умеет киевская хунта – ломать, а построить ничего не могут. pic.twitter.com/AHw7EfK6Bb — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) January 23, 2018

Украинцы активно «поддержали» дипломата. Призвали не останавливаться на достигнутом.

Климкин предложил разобрать Арку дружбы народов в Киеве. Климкин, не тормози, разбери на металлолом всю Украину, ибо нет в ней ничего, что создано в незалежный период, кроме огромных тризубов из сала и т.д. Всё хорошее создано в проклятые имперские годы и должно быть уничтожено. — владимир андрейченко (@VladimirA1712) January 23, 2018

Некоторые вспомнили, что инициатива имеет инициатора. И предложили соединить в одном лице автора идеи и ее исполнителя.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил разобрать Арку дружбы народов на металлолом. Судя по его виду именно он и побежит сдавать. pic.twitter.com/KwoxFl0czq — Irina Svetlitchnaja (@irsvetl) January 23, 2018

Затем разбушевавшийся министр призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Украина призывает футбольные организации и болельщиков бойкотировать ЧМ по футболу – 2018 в России:https://t.co/99SRqjuZzx pic.twitter.com/HLkLBMbliC — IZ.RU (@izvestia_ru) January 23, 2018

«Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — рассказал Климкин о «подрывной» деятельности министерства.

"Это хорошо, что Вы такой зеленый и плоский, - задумчиво приговаривала старуха Шапокляк, обходя крокодила Гену и ..." — Trouble shooter (@Azizbon) September 7, 2016

Прямо скажем, господин Климкин высоко несет знамя украинской дипломатии. Поиск согласия и взаимоприемлемых решений, расширение и углубление международного сотрудничества красной нитью проходят в каждом его заявлении.

Между тем, если бы глава МИД Украины немного оторвался от футбольной и пионерской тематики, он обнаружил бы немалое поле для деятельности в других направлениях. Например, налаживание отношений между Киевом и Будапештом.

Ведь за последние несколько месяцев они перешли из разряда добрососедских в категорию неприязненных. Венгры сочли неприемлемым наступление украинских властей на права национальных меньшинств. Мадьяры упорно гнут свою линию, добиваясь весомых результатов.

Сессия ПАСЕ: Украина получила очередную оплеуху от ЕС: Резолюция ПАСЕ о защите и развитии региональных языков и языков нацменьшинств в… — Туризм и путишествия (@Turistichnost) January 23, 2018

В ходе завершившегося заседания ПАСЕ представительница венгерской делегации тонко намекнула на желательный для Будапешта автономный статус украинского Закарпатья. Она заявила, что именно такая форма реализации прав национальных меньшинств станет оптимальной.

Мовна резолюція ПАРЄ: Геращенко пояснила, чому Україна утрималася від голосуванняhttps://t.co/AcVsc3sTSf pic.twitter.com/VgY2cxqnjn — Ukrinform (@UKRINFORM) January 23, 2018

В Киеве напряглись.

«Это очень деструктивная идея, и мы ее, конечно, не поддерживаем. Не хотелось бы, чтобы такой ползучий сепаратизм и федерализм исповедовали через такие важные гуманитарные проблематике. Мы это не поддерживаем и воздержались голосовать за резолюцию», — сказала уполномоченный президента Ирина Геращенко.

Очень помогла побороть «сепаратизм» на Закарпатье и министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Реформа украинской медицины от Супрун:



"Хто не помер, той- москаль!"... pic.twitter.com/By3veP8p2X — Северное сияние???? (@PakSanja) January 20, 2018

Она поведала, что все регионы страны полностью обеспечены вакцинами против кори, бушующей в стране.

Глава области Геннадий Москаль уличил высокопоставленную особу во лжи.

Москаль заявил, что в Закарпатье уже две недели нет вакцины от кори https://t.co/ct7VTmjz7Q — Gordonua.com (@Gordonuacom) January 22, 2018

Следует отметить, что Закарпатье входит в число трех регионов, где зафиксирована наиболее высокая заболеваемость корью. Детей без прививок школы не допускают к занятиям в соответствии с указаниями министерства здравоохранения. В этом свете дефицит вакцин и позиция министра выглядят особенно удивительно.

Не дождавшись помощи от Киева, власти Закарпатья были вынуждены обратиться за вакцинами к Будапешту.

Помощь по-соседски.



По словам Геннадия Москаля вакцины от кори на Закарпатье нет вообще, поэтому они ее заказали в Венгрии.https://t.co/UYe3MEGbGk pic.twitter.com/pUzxqmKIUX — 112.ua (@news112ua) January 22, 2018

Венгрия помогла, как и подобает доброму соседу.