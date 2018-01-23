Сирия: Путин и Эрдоган обсудили операцию ВС Турции в Африне

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого два лидера обсудили ход военной операции ВС Турции в сирийском Африне.

В ходе телефонного разговора оба лидера подчеркнули важности разрешение кризиса на северо-западе Сирии, где в настоящий момент проходит операция ВС Турции под названием «Оливковая ветвь».

Также Путин и Эрдоган обсудили ход подготовки к предстоящем Конгрессу сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января.

Отмечается, что Эрдоган в ходе беседы заявил, что придает большое значение сотрудничеству двух стран.

Наопмним, что минувшим летом президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы продать Турции дальнобойные зенитные ракетные системы С-400, отметив, что вопрос локализации производства будет определяться готовностью турецкой промышленности.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил 12 сентября минувшего года, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении С-400 и внесла за них предоплату.