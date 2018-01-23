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Весь мир
ООН приостановила доставку гумпомощи в Сирию из Турции из-за боев в Африне
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    ООН приостановила доставку гумпомощи в Сирию из Турции из-за боев в Африне

    22:33  23 Января 2018
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    ООН приостановила доставку гумпомощи в Сирию из Турции из-за боев в Африне

    Вашингтон, 23 января. ООН приостановила отправку в Сирию гуманитарной помощи из Турции из-за боевых действий в сирийском городе Африн, сообщил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

    Как сообщил журналистам на брифинге Дюжаррик, 20 января ООН приостановила поставки гумпомощи из Турции «в связи с ситуацией с безопасностью». Продовольствие, стройматериалы и медикаменты должны были доставить в Сирию 123 грузовика.

    Он призвал обеспечить защиту мирных граждан и предоставить гуманитарным организациям доступ для обеспечения помощи всем, кто в ней нуждается.

    ООН приостановила доставку гумпомощи в Сирию из Турции из-за боев в Африне

    Напомним, на прошлой неделе армия Турции начала военную операцию «Оливковая ветвь» на территории Сирии. Это стало реакцией Анкары на провокацию со стороны США, планирующих создать на базе отрядов сирийских курдов так называемые «силы безопасности границы». Наступление турецких войск на курдские позиции началось с массированных авиаударов силами ВВС Турции.

    Ранее во вторник в министерстве иностранных дел Турции сообщили о новых потерях среди военнослужащих. Второй военнослужащий погиб при столкновениях с отрядами курдского ополчения в районе кантона Африн.

    Накануне, как сообщала «Газета.ру», Белый дом призвал Турцию проявить сдержанность после того, как турецкая армия начала военную операцию в Африне, предупредив, что эта кампания может усугубить гуманитарный кризис и подорвать стабильность в регионе.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #турция #оон #дюжаррик #африн
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