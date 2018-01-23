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Сирия: коалиция заявила об уничтожении до 150 террористов ИГ 20 января 
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    Сирия: коалиция заявила об уничтожении до 150 террористов ИГ 20 января 

    22:20  23 Января 2018
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    Сирия: коалиция заявила об уничтожении до 150 террористов ИГ 20 января 

    Вашингтон, 23 января. Коалиция во главе с США уничтожила до 150 террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещенная в РФ) в сирийском городе Аш-Шафа 20 января, сообщается в заявлении Центрального командования США.

    В пресс-релизе уточняется, что в ходе операции «Непоколебимая решимость» «было ликвидировано около 140-150 террористов ИГ1 около Аш-Шафа 20 января».

    По данным командования, в операции помогали на земле Сирийские демократические силы.

    Напомним, коалиция, возглавляемая США, действует на территории Сирии с 2014 года фактически незаконно, без официального разрешения сирийских властей.

    Сирия: коалиция заявила об уничтожении до 150 террористов ИГ 20 января 

    С сентября 2015 года после запроса официального Дамаска президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать операцию ВКС РФ в Сирии, направленную против террористов ИГ. За время операции ВКС РФ совершили свыше 30 тыс. боевых вылетов, помогли Сирийской правительственной армии восстановить контроль над более чем 90% территории страны. 

    Путин, выступая 11 декабря прошлого года перед военными на авиабазе «Хмеймим», отдал приказ о выводе большей части российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ в этой стране.

    Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных ИГ, освобождены, но при этом американское военное присутствие в двух странах сохраняется.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #трамп #хмеймим #коалициясша
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