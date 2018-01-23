Резолюции ПАСЕ по Крыму никогда не будут исполнены – Толстой

Москва, 23 января. Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении российского Крыма никогда не будут исполнены, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Дело в том, что резолюции ПАСЕ в достаточно большей своей части (во всяком случае, в том, что касается русского Крыма) никогда не будут исполнены. Это очевидно», – заявил Толстой.

Он особо отметил, что воссоединение Крыма с Россией является историческим фактом.

Толстой также заявил, Россия заплатит свой взнос в Совет Европы только после того, как ПАСЕ полностью восстановит российскую делегацию в правах, пишет RT.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что России следует возобновить работу в составе ПАСЕ после наложенных в апреле 2014 года санкций из-за воссоединения Крыма с РФ.

Президент России Владимир Путин указал на то, что Москва открыта к диалогу с другими странами.

