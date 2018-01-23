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Общество
Петербургские коты поддержали ульяновских курсантов
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    Петербургские коты поддержали ульяновских курсантов

    22:11  23 Января 2018
    774

    Петербургские коты поддержали ульяновских курсантов

    Санкт-Петербург, 23 января. В Петербургском кафе «Республика кошек», позиционирующем себя как первое котокафе Европы, записали видео в поддержку ульяновских курсантов.

    В ролике, опубликованном на Youtube, животные двигаются под музыку из композиции Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси.

    «Мы, петербургские коты, выступаем в поддержку летчиков-курсантов из Ульяновска. Мы всю жизнь крутим хвостами. И нам это нравится! Всем людям это нравится. Просто прикиньтесь котиками», — говорится  в обращении под роликом. 

    Напомним, о существовании Ульяновского училища гражданской авиации, а также о том, что там учатся весьма креативные молодые люди, вся Россия узнала на прошлой неделе. Курсанты записали видео-пародию на известный клип Satisfaction. На записи показано, как молодые люди в фуражках, облаченные только в нижнее белье, танцуют и занимаются хозяйственными делами.

    Ролик осудило руководство училища, а вот общественное мнение оказалось, скорее, на стороне молодых людей — в течение нескольких дней на просторах российского Интернета появились десятки роликов такого же содержания.   

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    Автор: Федор Веснин
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    #петербург #видео #кафе #ролик #коты #поддержка #курсанты #ульяновское училище
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