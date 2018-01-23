Петербургские коты поддержали ульяновских курсантов

Санкт-Петербург, 23 января. В Петербургском кафе «Республика кошек», позиционирующем себя как первое котокафе Европы, записали видео в поддержку ульяновских курсантов.

В ролике, опубликованном на Youtube, животные двигаются под музыку из композиции Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси.

«Мы, петербургские коты, выступаем в поддержку летчиков-курсантов из Ульяновска. Мы всю жизнь крутим хвостами. И нам это нравится! Всем людям это нравится. Просто прикиньтесь котиками», — говорится в обращении под роликом.

Напомним, о существовании Ульяновского училища гражданской авиации, а также о том, что там учатся весьма креативные молодые люди, вся Россия узнала на прошлой неделе. Курсанты записали видео-пародию на известный клип Satisfaction. На записи показано, как молодые люди в фуражках, облаченные только в нижнее белье, танцуют и занимаются хозяйственными делами.

Ролик осудило руководство училища, а вот общественное мнение оказалось, скорее, на стороне молодых людей — в течение нескольких дней на просторах российского Интернета появились десятки роликов такого же содержания.