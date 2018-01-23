Порошенко поймали на повторном использовании своих речей

Киев, 23 января. Президент Украины Петр Порошенко начал повторять в поздравительных речах куски из своих прошлых выступлений. На этот казус указал украинский журналист Денис Рафальский.

Он сравнил отрывки из выступлений главы государства, которые были приурочены к 26-й годовщине независимости Украины (в 2017 году) и ко Дню соборности (в 2018 году).

«Переписанный кусок — это всего лишь несколько строк в многогранном тексте, где более 12 тысяч знаков. И все же, и все же… Неужели серьезно думают, что никто не анализирует эти выступления?» — написал в Facebook журналист, «поймавший» политика.

По мнению Рафальского, речь идет о недоработке со стороны спичрайтера Порошенко – Олега Медведева.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о непубличных переговорах между главой государства Владимиром Путиным и украинским лидером Петром Порошенко.