МИД Дании подсчитал ущерб от отсутствия РФ в Совете Европы

Страсбург, 23 января. Если Россия воздержится от уплаты взносов в Совет Европы в 2018 году, работе организации будет нанесен значительный ущерб, кроме того ее бюджет недосчитается 32 миллионов евро. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

По его словам, сейчас Совет Европы находится в сложном положении из-за неуплаты взносов.

В прошлом году Россия отказалась перечислять взносы в СЕ, так как в 2014 году организация лишила российских парламентарием права голоса. Неуплата Россией взносов в 2017 году составила 22 миллиона 300 тысяч евро. Кроме того, из состава крупных плательщиков решила выйти Турция, вследствие чего СЕ потеряет еще 20 миллионов долларов. Как отметили в Совете Европы, это негативно скажется на оперативных возможностях организации.

Напомним, что российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией. В ответ Россия отказалась участвовать в работе Парламентской Ассамблеи, а в июне 2017 года приняла решение о приостановке выплат своих взносов в Совет Европы в связи с неучастием в работе ПАСЕ. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что РФ готова к сотрудничеству со всеми странами.