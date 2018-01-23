Умный боксер всех обхитрил: над Кличко посмеялись из-за покупки у Польши трамваев из РФ

Москва, 23 января. Трамваи пятого поколения, которые мэр украинской столицы Виталий Кличко приобрел у Польши, оказались российскими. На это обратили внимание администраторы группы «Транспорт Киева» в Facebook. В соцсетях посмеялись над Кличко, заявив, что «умный боксер всех обхитрил».

Киевские власти закупили у польской компании Pesa 52 трамвайных вагона, объявив, что «европейский» транспорт заменит маршрутные такси. Однако выяснилось, что трамваи произведены совместно с российским «Уралвагонзаводом».

«Москва заказала 120 вагонов, поставлено было 70. Еще 20 готовых стояли на заводе собранными, 30 — в виде полусобранных. И производитель при поддержке правительства Польши активно искал, кому бы их слить. Польша даже кредит Киеву предлагала», — рассказал администратор «Транспорта Киева» Сергей Дуць.

Пользователи соцсетей посмеялись над ситуацией.

«Трамваи — российские, уголь — Донбасский!!! Какой-то замкнутый круг получается!» — отмечает Nairi Arutunyan.

«Умный боксер всех обхитрил, купил у перекупщика», — пошутила Наталья Крым.

«Ну да, если замазать табличку, то трамвай станет полностью польским и не бракованным, логично. А с другой стороны, было интересно, что будет если над входом повесить табличку «Сделано в России», то сколько «патриотов» останется стоять на остановке?» — задается вопросом Дмитрий Добровольский.

«Реверс- наше ФСЕ))) Прощай немытая Россия… и снова здравствуй?» — иронизирует Марина Михайленко.