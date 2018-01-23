Лавров: У России и Австралии есть потенциал для наращивания торгового сотрудничества

Москва, 23 января. У российской и австралийской сторон есть огромный потенциал для наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества. Об этом говорится в опубликованной во вторник статье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова под названием «Россия и Австралия: 75 лет взаимодействия».

Российский дипломат указал на кооперацию Москвы и Канберры в горнодобывающей сфере. По мнению Лаврова, двустороннее сотрудничество также необходимо для обеспечения стабильности и устойчивого роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Готовы к наращиванию совместной работы по поиску эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы, включая терроризм и экстремизм, с опорой на основополагающие нормы и принципы международного права, центральную координирующую роль ООН», — добавил он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению сжиженного природного газа.