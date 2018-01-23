Сирия: Эрдоган обсудил ход операции в Африне с Макроном

Анкара, 23 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил военную операцию турецких войск в сирийском Африне со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

«Эрдоган подчеркнул во время телефонного разговора с Макроном, что антитеррористическая операция Турции в Африне осуществляется в рамках международного права, на основе резолюций Совбеза ООН и ее права на самооборону в соответствии с Уставом ООН. Президент добавил, что турецкие военные придают первостепенное значение тому, чтобы не нанести ущерба гражданским лицам и принимают в связи с этим все необходимые меры», – приводит РИА Новости слова источника.

Отмечается, что Макрон и Эрдоган договорились оставаться в тесном контакте для урегулирования кризиса в Сирии.

Военная операция Турции против курдских сил в районе Африна началась после серии провокаций США, одной из которых стало заявление о создании так называемых «сил безопасности границы» на основе курдских отрядов.

Напомним, в сентябре 2015 года по решению президента России Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ в Сирии. 11 декабря 2017 года Путин, во время посещения базы «Хмеймим», заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск.