Москва, 23 января. Возможность регулярного проведения встреч кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина с доверенными лицами зависит от его расписания.

Об этом рассказала сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

«Это зависит от расписания Владимира Владимировича», — приводит РИА Новости комментарий Шмелевой, которую спросили о возможности регулярных встреч Путина с доверенными лицами.

Напомним, ранее народный артист СССР Василий Лановой заявил, что встреча доверенных лиц кандидата в президенты Путина состоится 29 и 30 января.

22 января Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала вторую группу доверенных лиц Владимира Путина.

Отметим, действующий президент России идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец. Путину необходимо было собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку — в понедельник стало известно, что команда российского лидера многократно перевыполнила этот план. Свои голоса в поддержку выдвижения Путина в президенты отдали более 1,6 миллиона граждан РФ.