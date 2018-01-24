Сирия итоги за сутки на 24 января 06.00: протурецкие группировки атакуют SDF в Алеппо, в Латакии уничтожено 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

Сирия, 24 января. ВС Турции и подконтрольные Анкаре группировки атакуют позиции SDF в Алеппо, в Латакии уничтожено 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»1, девять жителей Дамаска погибло под огнем радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили 10 террористов «Ан-Нусры» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в Идлибе, ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Латакии.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла 13 боевиков в Латакии, утратила позиции в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): захватила у SDF несколько поселений на севере Алеппо.

Курды: противостоят ССА и ВС Турции в районе Африна, потеряли 15 бойцов убитыми в Дейр-эз-Зоре, проводят массовые аресты мирных жителей Ракки, напали на САА в Хасаке.

ВС Турции: обстреливают позиции SDF в Хасаке.

Провинция Дамаск

В городе Хараста Восточной Гуты в течение суток продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами группировок «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». О вооруженных столкновениях сообщал военный Telegram-канал (@NRVR11). По данным источника в Twitter (@SyriaWar2), правительственным войскам удалось выбить исламистов из нескольких кварталов населенного пункта, расположенных в югу и юго-востоку от стратегически важного склада военной техники.

Также местный источник передавал в сети Telegram (@NRVR11), что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков недалеко от населенного пункта Отая.

Количество жертв обстрела сирийской столицы увеличилось до девяти человек, сообщил в середине дня местный источник в Twitter (@SyriaWarReports). Напомним, боевики вооруженных антиправительственных формирований открыли огонь по христианскому району города. По разным данным, в результате действий радикалов ранения получили от восьми до 21 человека.

Провинция Латакия

Радикалы группировки «Катаиб Джебель аль-Ислам» напали на расположения правительственных войск САР в Туркоманских горах, передавало информационное агентство Orient News. Опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в провинции Латакия подверглись ракетному обстрелу со стороны боевиков. В течение всего дня в этом районе отмечались интенсивные перестрелки.

Террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» предприняли попытку атаковать расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от деревни Аль-Сарраф в районе Рабии. По сведениям одного из источников в социальной сети Twitter (@M_alassad_sy), солдаты правительственных войск отразили нападение радикалов, уничтожив 13 боевиков. Местные СМИ отмечают, что таким образом исламисты пытаются отвлечь внимание командования армии САР от операции против «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

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Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо в течение суток отмечались ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Информагентство Orient News писало, что боевики ССА захватили стратегически важную высоту Берсая и несколько других точек в окрестностях Африна. Однако ближе к концу дня курдский Twitter-канал (@sayed_ridha) сообщил, что гора находится под контролем SDF.

В ходе боев недалеко от города Азаз исламисты ССА взяли в плен нескольких бойцов курдского ополчения. Одновременно с этим «демократическая армия» заявляла, что турецкие войска пытались атаковать позиции SDF в городе Африн и районе Аль-Шухба, однако потерпела неудачу. Информагентство Syrian Insider передавало, ссылаясь на источники в рядах SDF, что в ходе отражения нападения ВС Турции было убито более 50 турецких военнослужащих. Подтверждения данная информация не получила.

Военный источник в Twitter (@ahraralsharqia) писал, что «Ахрар аш-Шаркия» готовится к операции по захвату стратегической высоты недалеко от деревни Раджу. В это же время местный источник передает в Twitter (@QalaatAlMudiq), что турецкая армия выбила курдов из района Омар Ушаги, расположенного в девяти километрах от поселения.

В связи с боевыми действиями в этом районе региона закрыто движение на трассах, соединяющих административный центр провинции с городами Африн и Манбидж. Об этом сообщил источник в социальной сети Facebook (@a5bar.sy1).

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных курдским отрядам ополчения территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и скрывающимися здесь террористами «Исламского государства». Информационный ресурс My New Post писал, что в результате очередной атаки ИГИЛовцев на опорные пункты «демократической армии» погибло 15 бойцов курдских отрядов.

Напомним, поддерживаемые США Демократические силы Сирии (SDF) проводят зачистку захваченных ими территорий на восточном берегу Евфрата от разрозненных группировок ИГ1. Наиболее тщательно обследуются окрестности населенных пунктов Абу Хасан и Аль-Кишма.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты снова попытались контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях военного аэродрома Абу Духур. Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor), что солдаты правительственных войск успешно отбили нападение террористов.

ВКС РФ атаковали опорные пункты радиальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. Военный источник в сети Telegram (@NRVR11) передавал, что в ходе одного из боевых вылетов российской авиации точными ударами было уничтожено 10 террористов и несколько единиц военной техники. Под прикрытием российских ВКС сирийская армия освободила от боевиков «Тахрир аш-Шам» поселение Аль-Хаффа. Ранее САА выбила сторонников «Ан-Нусры» из населенных пунктов Табара Аль-Хашр и Ум Аль-Хута, а также города Абу Духур и одноименной авиабазы.

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) начали проводить массовые аресты молодых людей в лагере беженцев Айн Исса и его окрестностях, передавал источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, задержанные мирные жители принудительно мобилизуются в ряды курдских отрядов ополчения.

Население подконтрольных курдам территорий провинции Ракка готово взять на себя работы по восстановлению двух больниц, писали местные источники. Напомним, несмотря на неоднократные заявления со стороны SDF и Соединенных Штатов о скорой реконструкции города, восстановительные работы выполняют жители региона.

Провинция Хасака

Турецкая армия возобновила артобстрелы позиций Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях города Камышлы. О новых атаках ВС Турции писало информационное агентство Breaking News. Одновременно с этим военный источник сообщал в своем микроблоге в Twitter (@tlabyadmubashr), что протурецкие боевики нанесли минометные удары по пунктам дислокации курдских отрядов ополчения в населенном пункте.

Кроме того, опорные пункты SDF на юге провинции Хасака подвергаются периодическим атакам со стороны террористов ИГИЛ1. Столкновения отмечались в районе Аш-Шаддади.

Бойцы курдских отрядов ополчения напали на военный конвой Сирийской арабской армии (САА) недалеко от города Камышлы, писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@WaelAlHussaini). По данным автора публикации, атака «демократической армии» была успешно отбита солдатами армии САР.

Ирак

В районе Юсуфия в южном пригороде Багдада прогремел взрыв, передавал военный источник в социальной сети Twitter (@IraqiSpringMC). По данным автора публикации, в результате инцидента погиб один мирный житель иракской столицы, четверо гражданских получили ранения.

Iraqi News писало, что на севере города сдетонировало еще одно СВУ. Взрыв случился недалеко от расположений иракской армии. Двое военнослужащих были ранены, еще один скончался на месте. В конце дня неизвестный боевик бросил взрывчатку в окно жилого дома в районе Ярмук иракской столицы. Об этом сообщал в своем микроблоге в Twitter (@rudaw_arabic) местный источник.

В городе Рава провинции Анбар взорвался жилой дом, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате детонации мины, заложенной террористами ИГИЛ, погиб мирный житель поселения.

В районе населенного пункта Халабжа, расположенного на территории Иракского Курдистана, произошло вооруженное столкновение между правительственными войсками Ирака и группой из 10 неизвестных боевиков, передавало информационное агентство Rudaw. Потерь в рядах иракской армии нет.

Министерство обороны Ирака объявило о начале операции по обнаружению и уничтожению группировок «Исламского государства» на территории провинции Найнава. Об этом сообщало информационное агентство Alsumaria News. Высокопоставленный член «Исламского государства» был задержан солдатами иракской армии в ходе операции против «спящих ячеек» ИГ к югу от Мосула, писало информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)