Новые санкции США против России равносильны объявлению войны – глава ВТБ

Москва, 23 января. Новый пакет санкций против России, который намерен ввести Вашингтон, равносилен объявление войны, полагает глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы на пороге новой гонки вооружений. НАТО требует больше оружия и размещает все больше оружия в Европе. Россия ответит тем же. Кто от этого выиграет? Только генералы и производители оружия», – заявил Костин.

Кроме того, он подчеркнул, что санкции окончательно перечеркнут сотрудничество между Россией и США. В частности, Костин рассказал, что из-за санкций остановился процесс приватизации ВТБ, так как американские и европейские инвесторы не могут приобрести акции банка, пишет «Газета.ru».

Костин добавил, что не обеспокоен возможными санкциями против себя, однако подчеркнул, что «введение любых экономических санкций против институтов равносильно, в моем представлении, объявлению войны».