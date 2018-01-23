Сирия новости 23 января 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Идлибе, курды напали на военный конвой САА в Хасаке

Сирия, 23 января. Точный удар ВКС РФ уничтожил несколько единиц техники и 10 боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, бойцы SDF напали на военный конвой САА в Хасаке, в Алеппо идут ожесточенные бои между SDF и протурецкими группировками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Латакии, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» территории Идлиба.

«Исламское государство»1: атакует опорные пункты SDF в Хасаке.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в Алеппо.

Курды: противостоят протурецким группировкам в окрестностях Африна, напали на САА в Хасаке.

Провинция Латакия

В районе Туркоманских гор продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). Ранее сообщалось, что боевики группировки «Катаиб Джебель аль-Ислам» напали на расположения правительственных войск в этой местности. Кроме того радикалы предприняли попытку атаковать позиции САА недалеко от деревни Аль-Сарраф в районе Рабии, но потерпели неудачу. СМИ полагают, что таким образом сторонники «Джебхат ан-Нусры» пытаются отвлечь внимание командования армии САР от операции против террористов коалиции «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

Подконтрольные Анкаре группировки продолжают наступать на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в северной части провинции Алеппо. Военный источник в Twitter (@ahraralsharqia) пишет, что «Ахрар аш-Шаркия» готовится к операции по захвату стратегической высоты недалеко от деревни Раджу. Одновременно с этим местный источник передает в Twitter (@QalaatAlMudiq), что турецкая армия выбила курдов из района Омар Ушаги, расположенного в девяти километрах от поселения. Военные действия идут в окрестностях горы Бесрая. Ранее сообщалось, что возвышенность заняли боевики Сирийской свободной армии (ССА), однако, по данным Twitter-канала (@sayed_ridha), Бесрая все еще находится под контролем SDF.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают атаковать опорные пункты радиальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. Военный источник в сети Telegram (@NRVR11) передает, что в ходе одного из боевых вылетов российской авиации точным ударом было уничтожено 10 террористов и несколько единиц военной техники.

Под прикрытием российских ВКС Сирийская арабская армия (САА) успешно продвигается в регионе, освобождая населенные пункты от боевиков «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что сирийские военнослужащие выбили исламистов из нескольких поселений, а также взяли под контроль город Абу Духур и одноименную военную авиабазу.

Провинция Хасака

Бойцы курдских отрядов ополчения напали на конвой Сирийской арабской армии (САА) недалеко от города Камышлы, пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@WaelAlHussaini). По данным автора публикации, атака «демократической армии» была успешно отбита солдатами армии САР.

Ранее сообщалось, что опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) в этом районе подвергаются массированным атакам со стороны турецкой армии и подконтрольных Анкаре группировок. Кроме того, в окрестностях поселения Аш-Шаддади продолжают отмечаться бои между SDF и террористами ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)