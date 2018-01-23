Сирия: ООН сообщила о гибели мирных жителей в Африне

Нью-Йорк, 23 января. Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена сообщениями о военных действиях в районе сирийского Африна. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Наши коллеги из гуманитарной миссии сказали нам о своей глубокой обеспокоенности по поводу сообщений о военных операциях в районе Африна», — подчеркнул он.

По словам Дюжаррика, в последние несколько дней в результате обстрелов погибли мирные жители. Около шести тысяч человек покинули свои дома.

«Пять тысяч человек нашли убежище в ближайших деревнях. Еще около одной тысячи отправились в Алеппо», — добавили в ООН.

Напомним, на прошлой неделе армия Турции начала военную операцию «Оливковая ветвь» на территории Сирии. Это стало реакцией Анкары на провокацию со стороны США, планирующих создать на базе отрядов сирийских курдов так называемые «силы безопасности границы».