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Политика
Толстой о возвращении в ПАСЕ: Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим
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    Толстой о возвращении в ПАСЕ: Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим

    21:25  23 Января 2018
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    Толстой о возвращении в ПАСЕ: Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим

    Москва, 23 января. Россия заплатит свой взнос в Совет Европы, когда вернется к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой по завершении заседания специальной комиссии по гармонизации органов Совета Европы.  

    «Тогда, когда вернется к работе (в ПАСЕ — прим. ФАН). Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», — приводит ТАСС комментарий Толстого, которого спросили о том, когда Россия внесет платеж в СЕ. 

    Ранее Толстой заявил, что Россия заинтересована в диалоге с ПАСЕ, уточнив, что отношения с организацией зависят от того, как будут складываться условия возвращения российской делегации к полноценной работе в ассамблее.  

    Напомним, в понедельник очередная сессия ассамблеи открылась без участия делегации РФ. Спикер ПАСЕ Микеле Николетти, комментируя ситуацию, заявил, что она не может не вызывать сожаление.  

    Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с ПАСЕ, ранее заявил, что Москва внесет свой взнос в организацию, как только там будут восстановлены права ее представителей. Пока же, добавил Пушков, «пусть платит Украина».   

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    Автор: Федор Веснин
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