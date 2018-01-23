Толстой о возвращении в ПАСЕ: Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим

Москва, 23 января. Россия заплатит свой взнос в Совет Европы, когда вернется к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой по завершении заседания специальной комиссии по гармонизации органов Совета Европы.

«Тогда, когда вернется к работе (в ПАСЕ — прим. ФАН). Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», — приводит ТАСС комментарий Толстого, которого спросили о том, когда Россия внесет платеж в СЕ.

Ранее Толстой заявил, что Россия заинтересована в диалоге с ПАСЕ, уточнив, что отношения с организацией зависят от того, как будут складываться условия возвращения российской делегации к полноценной работе в ассамблее.

Напомним, в понедельник очередная сессия ассамблеи открылась без участия делегации РФ. Спикер ПАСЕ Микеле Николетти, комментируя ситуацию, заявил, что она не может не вызывать сожаление.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с ПАСЕ, ранее заявил, что Москва внесет свой взнос в организацию, как только там будут восстановлены права ее представителей. Пока же, добавил Пушков, «пусть платит Украина».