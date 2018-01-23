Президентские выборы: штаб Путина готовит третью часть списка доверенных лиц

Москва, 23 января. Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина готовит третью шасть списка доверенных лиц главы государства. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

«Третий список есть. Он уже в большей степени подготовлен и обсуждается», — заявила она.

По словам Шмелевой, в третью часть списка войдут несколько десятков человек, сообщает РИА Новости.

Выборы президента РФ состоятся в марте. Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца. Предвыборный штаб кандидата возглавили три сопредседателя.