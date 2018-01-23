Президентские выборы: штаб Путина готовит третью часть списка доверенных лиц
Москва, 23 января. Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина готовит третью шасть списка доверенных лиц главы государства. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.
«Третий список есть. Он уже в большей степени подготовлен и обсуждается», — заявила она.
По словам Шмелевой, в третью часть списка войдут несколько десятков человек, сообщает РИА Новости.
Выборы президента РФ состоятся в марте. Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца. Предвыборный штаб кандидата возглавили три сопредседателя.
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