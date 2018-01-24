Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе

Сирия, 24 января. Боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе; ВС Турции продолжают военную операцию в кантоне Африн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудар по пункту управлению «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: трижды обстрелял САА в провинции Латакия.

ВС Турции: продвинулись на 1 километр вглубь кантона Африн.

Провинция Дамаск

По информации источника в Twitter (@SyriaWar2), вооруженная группировка «Джейш аль-Ислам» готовит наступление на позиции САА и Республиканской гвардии в населенных пунктах Нашабия и Хазрама. Для этого в район соприкосновения сил боевики перебрасывают подкрепления боевиков.

Кроме этого, источник в Twitter (@WaelAlHussaini) сообщает, что в подконтрольные вооруженным группировкам районы Харасты прибыли свежие силы боевиков «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман».

Провинция Латакия

Как сообщает Telegram-канал @nors2107, «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает периодически обстреливать позиции правительственных войск в провинции из минометных орудий. Так, по данным источника, боевики вели обстрел из районов населенных пунктов Зуайкат, Туффахия и Тардин по позициям САА в Руйсет-Искандер, Шмайса и Дарх-абу-Асад. Отмечается, что во всех трех случаях правительственные войска не понесли потерь и успешно подавили действия боевиков ответным огнем.

Провинция Алеппо

Вооруженные силы Турции продолжают военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в кантоне Африн.

По сообщениям источника в Twitter (@MustafaSultan89), турецким войскам удалось продвинуться вглубь подконтрольных курдам территорий в районе населенного пункта Бюльбюль на 1 километр.

«Отряды народной самообороны» (YPG) противостоят бронетехнике ВС Турции, проводя минирование местности и используя противотанковые ракетные комплексы, передает источник в Telegram (@abdussamaddagul).

Telegram-канал @stepnews пишет, что с началом наступления турецких войск мирное население кантона Африн пытается покинуть районы ведения боевых действий. По данным источника, свои дома покинуло уже около 200 семей. Отмечается, что за проезд через пропускные пункты, военные «Отрядов народной самообороны» требуют деньги с мирных жителей.

Как сообщает источник в Twitter (@AfsanaLubnan), турецкая армия и подконтрольные ей вооруженные группировки «Сирийской свободной армии» (ССА) провели артиллерийский обстрел позиций курдских вооруженных формирований в районах Телль-Рифата, Марааназа и Зор-Мгара.

Провинция Идлиб

«Хайят Тахрир аш-Шам» не оставляет попыток сдержать наступление правительственных войск в районе Абу-Духура. По данным источника в Twitter (@watanisy), для этого руководство террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 организовало переброску отрядов подкрепления и вооружения на передовые позиции. Отмечается, что в районы населенных пунктов Барса, Сукейа и Телль-Сальмо-Эш-Шамали прибыла бронетехника, РСЗО, ПТРК, зенитные установки и тепловизоры.

Источник в Twitter (@sayed_ridha) отмечает усиление обстрелов позиций САА со стороны боевиков в районе Телль-Сальмо-эш-Шамали и в окрестностях ранее освобожденной правительственными войсками авиабазы Абу-Духур.

Как сообщает источник в Twitter (@Sohayb_Masri1), ВКС РФ нанесли авиаудар по пункту управления «Хайят Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Серакиб. Данные о потерях боевиков уточняются.

Провинция Хама

Источник в Twitter (@MIG29_) предполагает, что отряд боевиков «Исламского государства»1, действующий на северо-востоке провинции может в ближайшее время осуществить попытку вернуть ранее утраченные позиции в населенном пункте Тота. Отмечается, что для этого боевики могут задействовать имеющиеся у них минометные орудия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)