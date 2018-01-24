18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
День студента отметят на горнолыжном курорте в Самаре
Новости Сирии
Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе

    8:00  24 Января 2018
    3204

    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе

    Сирия, 24 января. Боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе; ВС Турции продолжают военную операцию в кантоне Африн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: нанесли авиаудар по пункту управлению «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: трижды обстрелял САА в провинции Латакия.

    ВС Турции: продвинулись на 1 километр вглубь кантона Африн.

    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе

    По информации источника в Twitter (@SyriaWar2), вооруженная группировка «Джейш аль-Ислам» готовит наступление на позиции САА и Республиканской гвардии в населенных пунктах Нашабия и Хазрама. Для этого в район соприкосновения сил боевики перебрасывают подкрепления боевиков.

    Кроме этого, источник в Twitter (@WaelAlHussaini) сообщает, что в подконтрольные вооруженным группировкам районы Харасты прибыли свежие силы боевиков «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман».

    Провинция Латакия

    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе

    Как сообщает Telegram-канал @nors2107, «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает периодически обстреливать позиции правительственных войск в провинции из минометных орудий. Так, по данным источника, боевики вели обстрел из районов населенных пунктов Зуайкат, Туффахия и Тардин по позициям САА в Руйсет-Искандер, Шмайса и Дарх-абу-Асад. Отмечается, что во всех трех случаях правительственные войска не понесли потерь и успешно подавили действия боевиков ответным огнем.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе

    Вооруженные силы Турции продолжают военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в кантоне Африн.

    По сообщениям источника в Twitter (@MustafaSultan89), турецким войскам удалось продвинуться вглубь подконтрольных курдам территорий в районе населенного пункта Бюльбюль на 1 километр.

    «Отряды народной самообороны» (YPG) противостоят бронетехнике ВС Турции, проводя минирование местности и используя противотанковые ракетные комплексы, передает источник в Telegram (@abdussamaddagul).

    Telegram-канал @stepnews пишет, что с началом наступления турецких войск мирное население кантона Африн пытается покинуть районы ведения боевых действий. По данным источника, свои дома покинуло уже около 200 семей. Отмечается, что за проезд через пропускные пункты, военные «Отрядов народной самообороны» требуют деньги с мирных жителей.

    Как сообщает источник в Twitter (@AfsanaLubnan), турецкая армия и подконтрольные ей вооруженные группировки «Сирийской свободной армии» (ССА) провели артиллерийский обстрел позиций курдских вооруженных формирований в районах Телль-Рифата, Марааназа и Зор-Мгара.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе

    «Хайят Тахрир аш-Шам» не оставляет попыток сдержать наступление правительственных войск в районе Абу-Духура. По данным источника в Twitter (@watanisy), для этого руководство террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 организовало переброску отрядов подкрепления и вооружения на передовые позиции. Отмечается, что в районы населенных пунктов Барса, Сукейа и Телль-Сальмо-Эш-Шамали прибыла бронетехника, РСЗО, ПТРК, зенитные установки и тепловизоры.

    Источник в Twitter (@sayed_ridha) отмечает усиление обстрелов позиций САА со стороны боевиков в районе Телль-Сальмо-эш-Шамали и в окрестностях ранее освобожденной правительственными войсками авиабазы Абу-Духур.

    Как сообщает источник в Twitter (@Sohayb_Masri1), ВКС РФ нанесли авиаудар по пункту управления «Хайят Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Серакиб. Данные о потерях боевиков уточняются.   

    Провинция Хама

    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе

    Источник в Twitter (@MIG29_) предполагает, что отряд боевиков «Исламского государства»1, действующий на северо-востоке провинции может в ближайшее время осуществить попытку вернуть ранее утраченные позиции в населенном пункте Тота. Отмечается, что для этого боевики могут задействовать имеющиеся у них минометные орудия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #дамаск #хама #латакия #идлиб
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе
    Сирия итоги за сутки на 24 января 06.00: протурецкие группировки атакуют SDF в Алеппо, в Латакии уничтожено 13 боевиков «Джебхат ан-Нусры»
    Сирия новости 23 января 22.30: ВКС РФ уничтожили 10 боевиков «Ан-Нусры» в Идлибе, курды напали на военный конвой САА в Хасаке
    Сирия новости 23 января 19.30: девять жителей Дамаска погибло под огнем боевиков, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов Алеппо
    Показать еще
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: российские военные доставили подарки детям города Хомс

      9:15 24 Января 2018 180
      Читать
      5:20
      Сегодня

      В Бурятии задержали соучастников нападения на школу
      4:59
      Сегодня

      ГИБДД России может ввести переэкзаменовку водителей при замене прав
      2:53
      Сегодня

      Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев в Донбасс
      2:18
      Сегодня

      МОК запретил проносить на трибуны ОИ-2018 флаг России
      23:00
      Вчера

      Путин и Эрдоган обсудили подготовку к сочинскому Конгрессу нацдиалога Сирии

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 5004

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4362

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19928

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39046

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4561
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Кабмин по указу Путина выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

      Кабмин по указу Путина выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

      9:00   24 Января 2018
      97
      РФ предложила создать международный орган по расследованию применения химоружия

      РФ предложила создать международный орган по расследованию применения химоружия

      23:45   23 Января 2018
      539
      Путин и Эрдоган отметили важность сохранения территориальной целостности Сирии

      Путин и Эрдоган отметили важность сохранения территориальной целостности Сирии

      23:06   23 Января 2018
      721
      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07   23 Января 2018
      5004