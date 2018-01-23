РФ, Иран и Турция отправили приглашения на Конгресс нацдиалога Сирии

Москва, 23 января. Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев отправил от имени РФ, Ирана и Турции приглашения на Конгресс сирийского нацдиалога, который пройдет 29-30 января 2018 года.

Целью данного мероприятия является поддержка межсирийского диалога в широком спектре, а также запуск политического урегулирования конфликта в регионе.

«Также приглашаются представители ООН и наблюдатели от Великобритании, Китая, США и Франции — как страны — постоянные члены Совета безопасности. А также Египет, Иордания, Ирак, Казахстан, Ливан, Саудовская Аравия», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет пункта о встрече с участниками Конгресса национального диалога Сирии.