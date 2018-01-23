Удар по репутации: Грудинина заподозрили в связях со скандальным чиновником

Москва, 23 января. Кандидат в президенты от КПРФ, олигарх Павел Грудинин посетил встречу в поселке Большевик, на которой обсуждалось расширение полигона «Лесная». На мероприятии также присутствовал глава Серпуховского района Александр Шестун, который является участником десятков скандальных историй. Политолог, профессор НИУ ВШЭ, экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев считает, что союз Грудинина с такими сомнительными личностями является следствием отсутствия поддержки других глав районов.

«Грудинин туда едет, потому что нормальные люди и нормальные главы районов его не поддерживают. Он вынужден искать союза с такими сомнительными личностями и хвататься за все подряд», — заявил Матвейчев телеканалу «360».

По словам эксперта, Грудинина и Шестуна, который был неоднократно замечен в темных сделках с землей, может связывать общий бизнес. Встреча с ним для кандидата в президенты означает «удар по репутации», однако Грудинину нужна поддержка.