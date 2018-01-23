Выборы президента России: ЦИК выделит средства из резерва четырем регионам

Москва, 23 января. Центризбирком выделит резервные средства на организацию выборов президента четырем регионам России. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Более 18 млн рублей будут выделены в том числе на авиацию для отправки к избирателям, живущим в труднодоступных районах, членов избиркомов. Такая необходимость есть в Амурской области, Красноярском крае и Чукотке. Вопрос о выделении средств будет рассмотрен в среду.

«Это обычная практика Центральной избирательной комиссии — помогать тем регионам, где такая необходимость появляется. Это выделение дополнительных средств из резерва, который всегда есть у нас на выборах любого уровня, в первую очередь депутатов Госдумы и президента», — пояснил Булаев РИА Новости.

Выборы президента состоятся 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца. Во многих регионах РФ уже работают предвыборные штабы Путина.