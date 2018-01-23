Россия поможет Сирии в восстановлении линий связи и инфраструктуры

Давос, 23 января. Российская сторона готова помочь властям Сирийской Арабской Республики в восстановлении линий связи и соответствующей инфраструктуры. Об этом заявил во вторник министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.

«Мы будем смотреть, как российские инвестиции способны эту отрасль связи укрепить. Попробуем сделать так, чтобы у нас больше было условных прямых каналов связи между Сирией и Россией», — цитирует его слова ТАСС.

По словам политика, Москва готова создавать условия для того, чтобы российское программное обеспечение смогло найти для себя нишу на сирийском рынке.

Напомним, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии. Как подчеркнул глава государства, от этого будет зависеть успех политических преобразований в регионе.