СБ ООН по инициативе РФ проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в САР

Москва, 23 января. Совет безопасности ООН проведет во вторник, 23 января, открытое заседание по Сирии, в рамках которого будут обсуждаться сообщения о новой химической атаке.

Как отметили в постоянном представительстве РФ при Организации объединенных наций, переговоры пройдут по инициативе Москвы.

«Заседание пройдет в 15.00 (23.00 по московскому времени — прим. ФАН) в открытом формате», — приводит ТАСС комментарий дипломатической миссии Казахстана, который председательствует в Совете безопасности ООН в январе.

Мероприятие уже включено в программу работы Совбеза, которая опубликована на сайте ООН. Ранее сообщалось, что обсуждение информации о химической атаке на территории САР пройдет в закрытом режиме.

Напомним, ранее СМИ рассказали о том, что в пригороде Дамаска могло быть использовано химическое оружие. Вашингтон поспешил обвинить в якобы имевшей место атаке Дамаск и Москву, традиционно не приводя никаких доказательств.