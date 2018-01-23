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Эрдоган проведет телефонный разговор с Трампом
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    Эрдоган проведет телефонный разговор с Трампом

    20:35  23 Января 2018
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    Эрдоган проведет телефонный разговор с Трампом

    Анкара, 23 января. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

    О том, что президенты пообщаются в среду, 24 января, по информации газеты Milliyet, рассказал глава турецкого дипломатического ведомства Мевлют Чавушоглу.

    Какие именно темы Эрдоган обсудит с Трампом, министр иностранных дел Турции не уточнил.

    В то же время предполагается, что американский и турецкий лидеры наверняка не оставят без внимания военную операцию, которую Анкара начала в сирийском Африне.

    Ранее Вашингтон указал на то, что операция ВС Турции должна быть непременно ограничена по масштабу и продолжительности. Анкара в ответ напомнила США о длительности операции в Афганистане.  

    Отметим, операция ВС Турции против курдских формирований, признаваемых Анкарой террористическими организациями, в сирийском Африне началась 20 января. Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, поводом для старта операции, названной «Оливковая ветвь», стало решение Вашингтона о создании совместного с курдскими отрядами подразделения. 

    В Анкаре также неоднократно отмечали, что Вашингтон отправляет курдам оружие, которое в результате используют террористы.    

    Напомним, ранее 23 января президент России Владимир Путин провел встречу с аргентинским президентом Маурисио Макри. Лидеры двух стран согласились с тем, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность. Как отмечается в заявлении по итогам встречи, Москва и Буэно-Айрес полностью поддерживают усилия, «направленные на скорейшее и мирное политическое урегулирование конфликтов в регионе».    

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    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #трамп #эрдоган #курды #африн #вс турции
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