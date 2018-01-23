Эрдоган проведет телефонный разговор с Трампом

Анкара, 23 января. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

О том, что президенты пообщаются в среду, 24 января, по информации газеты Milliyet, рассказал глава турецкого дипломатического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Какие именно темы Эрдоган обсудит с Трампом, министр иностранных дел Турции не уточнил.

В то же время предполагается, что американский и турецкий лидеры наверняка не оставят без внимания военную операцию, которую Анкара начала в сирийском Африне.

Ранее Вашингтон указал на то, что операция ВС Турции должна быть непременно ограничена по масштабу и продолжительности. Анкара в ответ напомнила США о длительности операции в Афганистане.

Отметим, операция ВС Турции против курдских формирований, признаваемых Анкарой террористическими организациями, в сирийском Африне началась 20 января. Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, поводом для старта операции, названной «Оливковая ветвь», стало решение Вашингтона о создании совместного с курдскими отрядами подразделения.

В Анкаре также неоднократно отмечали, что Вашингтон отправляет курдам оружие, которое в результате используют террористы.

Напомним, ранее 23 января президент России Владимир Путин провел встречу с аргентинским президентом Маурисио Макри. Лидеры двух стран согласились с тем, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность. Как отмечается в заявлении по итогам встречи, Москва и Буэно-Айрес полностью поддерживают усилия, «направленные на скорейшее и мирное политическое урегулирование конфликтов в регионе».