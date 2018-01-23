Сирия: делегация Дамаска приедет на переговоры в Вене в прежнем составе

Дамаск, 23 января. Делегация правительства Сирийской Арабской Республики планирует принять участие в девятом раунде переговоров в Вене в прежнем составе. Об этом рассказал журналистам во вторник источник, знакомый с ситуацией.

«Делегация сирийского правительства на встрече в Женеве будет представлять Дамаск на встрече в Вене, которая намечена на 25 января... В составе делегации, которую возглавляет постпред Сирии в ООН Башар Джафари, изменений не будет», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что глава Сирийской комиссии по переговорам Наср аль-Харири планирует принять участие во встрече в Вене 25-26 января. Кроме того, он рассчитывает на то, что Москве будет отведена важная роль в мирном процессе.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что вклад российской стороны в разгром террористов на территории САР был решающим.