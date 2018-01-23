Волкер обсудил ситуацию в Донбассе с главой Генштаба ВСУ

Киев, 23 января. Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко во вторник провел переговоры со специальным представителем Госдепа Соединенных Штатов Америки по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

На встрече присутствовала и посол США в Киеве Мари Йованович. В рамках диалога стороны обсудили ситуацию в зоне военного конфликта в Донбассе.

«Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на востоке Украины. Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере», — указано в официальном заявлении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что Киеву необходимо договариваться с Донецкой и Луганской народными республиками.