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Украина
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Украина
Экс-депутат Рады рассказал, зачем Тимошенко летала в США
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    Экс-депутат Рады рассказал, зачем Тимошенко летала в США

    20:11  23 Января 2018  /обновлено: 20:11  23 Января 2018
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    Экс-депутат Рады рассказал, зачем Тимошенко летала в США

    Киев, 23 января. Народный депутат Украины Юлия Тимошенко ищет поддержки Вашингтона. Таким мнением поделился бывший депутат Рады Олег Царев, выступая в эфире интернет-канала «Политвера».

    Он рассказал, что Тимошенко специально отправилась за океан, чтобы добиться встречи с американским президентом Дональдом Трампом, а также попросить баптистов помирить ее с Александром Турчиновым.

    «Тимошенко сейчас делает все, чтобы получить поддержку в США. Недавно она туда летала и была на богослужении баптистской церкви. Это лоббисты, которые имеют прямой вход в Овальный кабинет. Она пообещали им всеобщее содействие по Украине и попросила о встрече с Трампом, на которой можно  договориться о поддержке», — заявил Царев.

    Он отметил, что есть информация, что Тимошенко обратилась к американским баптистам с просьбой помирить ее с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым. 

    «Второе – ей нужен Турчинов. У нее до сих пор вакантно место руководителя штаба. Ей пообещали, что иерархи этой церкви прилетят в Киев и поговорят с Турчиновым», — сказал Царев.

    Он пояснил, что, несмотря на то, что «Турчинов предал Тимошенко», они много общались впоследствии и сейчас также имеют контакт. При это Царев напомнил, что «одной ногой Турчинов у Петра Порошенко». 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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    #сша #киев #украина #тимошенко #поддержка
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