Экс-депутат Рады рассказал, зачем Тимошенко летала в США

Киев, 23 января. Народный депутат Украины Юлия Тимошенко ищет поддержки Вашингтона. Таким мнением поделился бывший депутат Рады Олег Царев, выступая в эфире интернет-канала «Политвера».

Он рассказал, что Тимошенко специально отправилась за океан, чтобы добиться встречи с американским президентом Дональдом Трампом, а также попросить баптистов помирить ее с Александром Турчиновым.

«Тимошенко сейчас делает все, чтобы получить поддержку в США. Недавно она туда летала и была на богослужении баптистской церкви. Это лоббисты, которые имеют прямой вход в Овальный кабинет. Она пообещали им всеобщее содействие по Украине и попросила о встрече с Трампом, на которой можно договориться о поддержке», — заявил Царев.

Он отметил, что есть информация, что Тимошенко обратилась к американским баптистам с просьбой помирить ее с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым.

«Второе – ей нужен Турчинов. У нее до сих пор вакантно место руководителя штаба. Ей пообещали, что иерархи этой церкви прилетят в Киев и поговорят с Турчиновым», — сказал Царев.

Он пояснил, что, несмотря на то, что «Турчинов предал Тимошенко», они много общались впоследствии и сейчас также имеют контакт. При это Царев напомнил, что «одной ногой Турчинов у Петра Порошенко».