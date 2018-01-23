Нелепую агитку за Грудинина с историческими ошибками высмеяли в Сети

Бизнесмен Павел Грудинин идет на выборы президента-2018 в качестве кандидата от КПРФ. Показательно, что сам Грудинин в компартии до сих пор не состоит...

По сути, не успев сделать своему подопечному имя, технологи Грудинина бросились активно продвигать его в Интернете. Правда, получается далеко не все. Так, например, на одном из сайтов, посвященных деятельности КПРФ, был размещен забавный коллаж: Павел Грудинин, на нем изображен в шапке танкиста, а надпись на изображении гласит: «Танки грязи не боятся».

Показательно, что авторы сравнивают кампанию Грудинина с кампанией известного писателя Марка Твена, который намеревался в свое время баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк.

«Несколько месяцев назад меня как независимого выдвинули кандидатом на должность губернатора великого штата Нью-Йорк. Две основные партии выставили кандидатуры мистера Джона Т. Смита и мистера Блэнка Дж. Бланка, однако я сознавал, что у меня есть важное преимущество пред этими господами, а именно: незапятнанная репутация. Стоило только просмотреть газеты, чтобы убедиться, что если они и были когда-либо порядочными людьми, то эти времена давно миновали.

Было совершенно очевидно, что за последние годы они погрязли во всевозможных пороках. Я упивался своим превосходством над ними и в глубине души ликовал, но некая мысль, как мутная струйка, омрачала безмятежную гладь моего счастья: ведь мое имя будет сейчас у всех на устах вместе с именами этих прохвостов!» — цитируют авторы сайта великого писателя.

Твен в свое время отказался от участия в губернаторских выборах, не выдержав того потока грязи, который на него совершенно несправедливо вылился в СМИ.

Авторы же сайта утверждают, что «Павел Грудинин, в отличие от героя Марка Твена, флаг не спустит. Он намерен идти и бороться до конца. А знаете почему? Да потому, что за Державу обидно! И вообще к порядочному человеку клевета не прилипает».

Стоит напомнить, что кандидат от КПРФ ранее состоял в другой партии, а буквально совсем недавно «забыл» про свои иностранные счета. Кроме того, по информации СМИ, он был фигурантом уголовного дела, которое было закрыто за истечением срока давности. Пользователи Сети высмеяли «креатив» пиарщиков Грудинина, указав на множественные ошибки.

«Вот тот самый случай, когда в штаб одного из кандидатов пробралась девочка-дизайнер. Либо кандидат — попаданец. Но в целом матчасть визжит просто дико», — отметил пользователь ЖЖ Юрий Пашолок.

По словам Пашолока, боевые действия на агитке Грудинина якобы происходят во времена Великой Отечественной войны, хотя шлем, в который одет олигарх, появился значительно позже тех событий.

«В общем, господа-товарищи кандидаты и их штабы, будьте осторожнее с выбором креативщиков. А то получается грустно и смешно», — заключил Юрий Пашолок.

Пользователи Facebook тоже не смогли удержаться от едких комментариев касательно агитационных материалов в поддержку Грудинина.

«Это же бредятина какая-то», — заметил Сергей Загорный.

«Ага…» — соглашается с ним Алексей Дунаев.

«Причем так коряво сделано», — отметил низкое качество агитматериалов Сергей Загорный.

Утверждают также, что уже видели подобного рода плакаты на улицах. «На остановках видел», — еще раз высказался Алексей Дунаев.

«Грудинин — самый яркий представитель капитализма, выдвигаемый от коммунистов», — критикуют его пользователи Twitter.

Грудинин - самый яркий представитель капитализма, выдвигаемый от коммунистов pic.twitter.com/cRRPnTJOnH — Отвязная ???? (@otviaznaya) 23 января 2018 г.

«Когда Павел Грудинин говорит о прогрессивной шкале налогов, мне становится смешно — олигарх обещает увеличивать налоги для олигархов. Крысы против сыра!» — заметил Эдуард Нахимов.

Когда Павел Грудинин говорит о прогрессивной шкале налогов мне становится смешно - олигарх обещает увеличивать налоги для олигархов. Крысы против сыра! — Эдуард Нахимов (@eduard_nahimov) 23 января 2018 г.

«Как обманывать ЦИК Грудинин теперь знает. Ждем когда научится толково обманывать избирателей», — сказал Илья Катаев.

Как обманывать ЦИК Грудинин теперь знает. Ждем когда научится толково обманывать избирателей — Катаев Илья (@KataevIlha) 23 января 2018 г.

«И счета. Грудинин ещё любит забытые счета», — припомнила Грудинину его «косяк» Галя Зацепина.