Москва, 23 января. Прогноз кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина относительно будущего экономики России в корне неверный, считает зампредседателя коллегии АНО «Центр исследований и развития Евразийства» Дмитрий Захаров.

Ранее Грудинин дал интервью «Советской России», в котором заявил, что ожидать роста цен на нефть и доходов населения — «опасное заблуждение». По его мнению, напротив, следует ждать снижения стоимости нефти. При этом эксперты уверены, что такими заявлениями Грудинин демонстрирует свою финансовую неграмотность.

«Для нашей страны сейчас искать замену газа и нефти действительно бессмысленно. Но замечу, что в ближайшие 20 лет вполне возможна технологическая революция, которая даст новые источники энергии. Прогноз Грудинина в корне неверный, Россия выполнила все свои обязательства по ОПЕК для стабилизации рынка, по динамике цен мы видим медленный, но уверенный рост цен на нефть», — считает Захаров.

По его словам, негативный прогноз относительно экономического будущего РФ нужен Грудинину, чтобы переключить внимание на собственную предвыборную программу. Однако это демонстрирует отсутствие четкой модели экономического развития в программе кандидата.

Председатель коллегии Центра исследований и развития Евразийства Юрий Самнокин считает, что Грудинин руководствуется личными интересами, а не интересами народа. Подобное поведение является враждебным и наносит вред национальным интересам России, цитирует эксперта iReactor.