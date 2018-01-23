18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД Дании подсчитал ущерб от отсутствия РФ в Совете Европы
Общество
«Прогноз неверный»: эксперты уличили Грудинина в финансовой неграмотности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Прогноз неверный»: эксперты уличили Грудинина в финансовой неграмотности

    20:01  23 Января 2018
    223

    «Прогноз неверный»: эксперты уличили Грудинина в финансовой неграмотности

    Москва, 23 января. Прогноз кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина относительно будущего экономики России в корне неверный, считает зампредседателя коллегии АНО «Центр исследований и развития Евразийства» Дмитрий Захаров.

    Ранее Грудинин дал интервью «Советской России», в котором заявил, что ожидать роста цен на нефть и доходов населения — «опасное заблуждение». По его мнению, напротив, следует ждать снижения стоимости нефти. При этом эксперты уверены, что такими заявлениями Грудинин демонстрирует свою финансовую неграмотность.

    «Для нашей страны сейчас искать замену газа и нефти действительно бессмысленно. Но замечу, что в ближайшие 20 лет вполне возможна технологическая революция, которая даст новые источники энергии. Прогноз Грудинина в корне неверный, Россия выполнила все свои обязательства по ОПЕК для стабилизации рынка, по динамике цен мы видим медленный, но уверенный рост цен на нефть», — считает Захаров.

    По его словам, негативный прогноз относительно экономического будущего РФ нужен Грудинину, чтобы переключить внимание на собственную предвыборную программу. Однако это демонстрирует отсутствие четкой модели экономического развития в программе кандидата.

    Председатель коллегии Центра исследований и развития Евразийства Юрий Самнокин считает, что Грудинин руководствуется личными интересами, а не интересами народа. Подобное поведение является враждебным и наносит вред национальным интересам России, цитирует эксперта iReactor.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кпрф #выборы-2018 #грудинин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      СБ ООН по инициативе РФ проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в САР

      20:28 23 Января 2018 706
      Читать
      17:00
      Сегодня

      «Нелюбовь» Звягинцева получила номинацию на «Оскар»
      16:07
      Сегодня

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»
      14:37
      Сегодня

      Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin
      13:45
      Сегодня

      Человек с ружьем: от простого охотника и до президента
      13:13
      Сегодня

      Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 3589

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4082

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19750

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38854

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4480
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07   23 Января 2018
      3589
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      15:37   23 Января 2018
      149
      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      14:33   23 Января 2018
      3005
      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      13:49   23 Января 2018
      444