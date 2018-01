СМИ рассказали, чем опасна для мира «Стратегия национальной обороны» США

Соединенные Штаты Америки, являющиеся главным спонсором международного терроризма, снова направляют силы на повышение своей способности убивать. Инициатива называется «Стратегия национальной обороны», и о ней заявил заместитель помощника министра обороны США по вопросам стратегии и развития Элбридж Колби.

Федеральное агентство новостей предлагает свои читателям перевод статьи The U.S. Military and the Rest of the World (Армия США и остальной мир), опубликованной порталом American Herald Tribune.

«Стратегия национальной обороны направлена на внедрение основ «Стратегии национальной безопасности»: мира посредством силы, утверждения международной роли Америки, структуры американских альянсов и партнерства и необходимости создания военного преимущества для поддержания ключевого регионального баланса сил», — заявил Колби.

Для начала стоит внимательно рассмотреть эти компоненты. «Мир посредством силы» — нигде в заявлениях Колби или Трампа, если уж на то пошло, не упоминаются понятия справедливости, прав человека или международного права. Возможно потому, что эти идеалы не волнуют политиков США. Пока Вашингтон может использовать свою «силу», чтобы подчинять себе страны посредством бомбежки, будет мир. Угнетение, смерть, бойня и человеческие страдания — все это просто цена «мира» в искаженном понимании США.

«Утверждение международной роли Америки» — это роль коррумпированной международной полиции, которая придумывает правила на ходу, действуя одновременно в качестве судьи, присяжных и палача. США дали себе право свергать демократически избранные правительства, а также поддерживать и подготавливать террористов, в результате чего страдают и гибнут миллионы людей во всем мире.

«Структура американских альянсов и партнерства» — США время от времени демонстрируют свои хваленые альянсы, но если приглядеться, то можно легко распознать в этом ложь. Например, во время преступного вторжения США в Ирак в 2003 году, представители США говорили о «коалиции желающих», с большой гордостью заявляя, как они собрали несколько стран, которые готовы направить свои войска в Ирак, чтобы свергнуть иракское правительство. На самом деле, более 90% отправленных туда солдат были из США

«Необходимость создания военного преимущества для поддержания ключевого регионального баланса сил» — на сегодняшний день нет никакого баланса сил. США, которые тратят на оборону столько же, сколько следующие за ними в рейтинге восемь стран вместе взятых, бомбят, дестабилизируют и наказывают любые страны с почти полной безнаказанностью. Именно для того, чтобы нарушить региональный баланс сил, США угрожают Ирану.

США стремятся сохранить гегемонию режима апартеида Израиля на Ближнем Востоке, и поэтому им необходимо остановить растущую мощь и влияние Ирана. Если бы США были действительно заинтересованы в обеспечении мира, на Ближнем Востоке или где-либо еще, они перестали бы поддерживать Израиль, и установили бы дипломатические отношения с Ираном.

Колби также заявил, что США должны противостоять угрозе терроризма, выделив, конечно, Северную Корею и Иран. То есть, страна, которая со времен Второй мировой войны убила более 20 миллионов человек, вторглась в по крайней мере 30 стран и в настоящее время бомбит семь, должна увеличить свой арсенал для борьбы с терроризмом. Кажется очевидным, что уровень мирового терроризма значительно снизился бы, если бы США сократили свои военные расходы.

А теперь и без того раздутый бюджет военных США будет увеличен. Американские чиновники называют это «оборонным» бюджетом, но на самом деле он не имеет практически ничего общего с обороной. Это наступление, о чем свидетельствуют миллионы жертв во всем мире.

Но США не смогут контролировать мир вечно. Китай, Россия, Индия и Иран тоже наращивают военную и экономическую мощь. Ближайший союзник США, Израиль, подвергается осуждению во всем мировом сообществе из-за своего ужасающего и жестокого постоянного угнетения палестинцев. Из-за непоследовательного руководства Трампа, американские союзники дистанцируются и формируют более тесные союзы с другими государствами.

Остается надеяться, что другие страны заинтересованы в установлении мира и смогут затмить США, оказав свое влияние на международном уровне. Только тогда у мира появится шанс выйти из бессрочного состояния войны.