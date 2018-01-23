Стали известны имена российских хоккеистов, которых МОК не пригласил на ОИ-2018

Москва, 23 января. Международный олимпийский комитет (МОК) не включил в список спортсменов, приглашенных на Олимпиаду-2018, пятерых российских хоккеистов. Об этом сообщили во вторник представители Федерации хоккея России.

Речь идет о спортсменах Антоне Белове, Алексее Береглазове, Михаиле Науменкове, Валерии Ничушкине и Сергее Плотникове.

«Указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях. Однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в ОИ-2018, на настоящий момент они не получили приглашения», — цитирует заявление ведомства издание «Свободная Пресса».

Напомним, ранее первый заместитель главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на то, что в списки, которые подадут в МОК, будут включены сильнейшие российские спортсмены.