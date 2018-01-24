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Сирия: ФАН публикует интервью с беженцем из Пальмиры 
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    Сирия: ФАН публикует интервью с беженцем из Пальмиры 

    8:00  24 Января 2018
    884

    Сирия: ФАН публикует интервью с беженцем из Пальмиры 

    Федеральное агентство новостей (ФАН) продолжает публиковать видео из Центра компьютерных технологий в районе Аль Баба Омар, где во время конфликта нашли пристанище беженцы из разных уголков Сирии: провинций Алеппо, Хамы и Хомса. В качестве лагеря для беженцев Центр существует с декабря 2016-го года. Он создавался при поддержке Французской исламской организации OIC, Организации Красного полумесяца и других гуманитарных организаций. 

    Нуждающиеся в медицинской помощи беженцы могут получить здесь необходимую медицинскую помощь, которая заключается в полном осмотре и снабжении некоторыми лекарствами и средствами личной гигиены, а также питательными смесями для детей. 

    На данный момент в Центре проживает 49 семей общей численностью 174 человека, 127 из которых — это беженцы из Пальмиры. Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось пообщаться с одним из них. Постоялец центра Самир рассказал, почему был вынужден с семьей покинуть свой дом и как оказался в лагере для беженцев:

    «Хотим поприветствовать вас у нас. Мы бежали из Пальмиры из-за террористов «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). Решили бежать в Хомс, поспрашивали, и нам сказали, что тут открыт этот Центр. Правительство позаботилось о нас, и открыло вот такой центр, где нас приняли с распростертыми объятьями. Нам вручили матрацы и одеяла, слава Аллаху. Мы не планируем задерживаться здесь. Как только все успокоится, мы уедем обратно в Пальмиру, чтобы снова работать и помогать нашим детям, которые учатся. Вернемся к нашим домам, фермам. Спасибо вам. Мы очень хотим вернуться домой. Конечно, мы и сейчас дома, в нашей стране, но там мы будем еще больше дома. Мы хотим вернуться в наш собственный дом. Спасибо Аллаху, и спасибо вам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Игорь Петрашевич; Роман Мартынович
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #пальмира #хомс #лагерь для беженцев
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