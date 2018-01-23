Хуг прокомментировал украинский закон о реинтеграции Донбасса

Донецк, 23 января. Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ Александр Хуг прокомментировал законопроект о реинтеграции Донбасса, принятый в Киеве. Наблюдатель подчеркнул, что минские соглашения по-прежнему не реализованы, комментарий Хуга передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Утвержденный документ идет вразрез с минскими соглашениями. Представитель наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг подчеркнул, что ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной — договоренности не соблюдаются.

«Согласно мандату СММ ОБСЕ, в наши обязанности входит мониторинг ситуации, установление фактов. Мы присутствовали в Киеве в период обсуждения этого законопроекта. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией по всей Украине, в частности и здесь. Я бы не хотел спекулировать на тему того, какое значение этот закон может иметь в формате минских соглашений. Как вы видите из наших отчетов, мы наблюдаем, как эти соглашения соблюдаются или, что гораздо чаще, не соблюдаются», — сказал Хуг.

Напомним, что в октябре 2017 года в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил о саботаже минских соглашений со стороны Киева. Глава государства подчеркнул, что мировое сообщество видит — украинские власти не сделали ни одного шага в сторону реализации взятых на себя обязательств. Путин подчеркнул, что нынешнее руководство Украины не в состоянии их выполнить.