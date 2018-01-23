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Украина
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В ОБСЕ отреагировали на занятие ВСУ нейтральных территорий в Донбассе
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    В ОБСЕ отреагировали на занятие ВСУ нейтральных территорий в Донбассе

    19:32  23 Января 2018
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    В ОБСЕ отреагировали на занятие ВСУ нейтральных территорий в Донбассе

    Донецк, 23 января. Первый заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прокомментировал ситуацию с занятием украинскими силовиками населенных пунктов на нейтральной территории в Донбассе.

    «Минские соглашения предусматривают тот факт, что позиции сторон должны оставаться неизменными с момента подписания минских соглашений. А решение для инцидентов, которые имеют место быть, нужно искать на переговорах в Минске», — приводит комментарий Хуга корреспондент Федерального агентства новостей.

    Он отметил, что представители миссии посетили село Травневое, которое граничит с Гладосово. При помощи беспилотников была получена важная информация о том, что происходит в этом районе. 

    Хуг также подчеркнул, что только от сторон вооруженного конфликта зависит процесс деэскалации конфликта в регионе. 

    «Если бы все нарушения и трудности, с которыми сталкивается гражданское население, стороны компенсировали, гражданскому населению было бы гораздо легче. Но создается впечатление, что для сторон эта ситуация не особо важна», — заключил первый замглавы миссии ОБСЕ.

    Напомним, несмотря на заявления о том, что Киев признает минские договоренности как основной механизм урегулирования ситуации в Донбассе, ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты региона, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.

    22 января стало известно об очередном обстреле украинскими силовиками Докучаевска. В результате атаки на населенный пункт получили ранения пять мирных жителей.

    Отметим также, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на недопустимость нарушения минских договоренностей. В конце прошлого года российский лидер поспособствовал тому, что в Донбассе состоялся самый масштабный за все время конфликта обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. 

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    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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