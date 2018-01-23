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Сирия сегодня: САА готовится отчистить Идлиб от ИГИЛ, курды отразили турецкую атаку в Африне
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    Сирия сегодня: САА готовится отчистить Идлиб от ИГИЛ, курды отразили турецкую атаку в Африне

    20:23  23 Января 2018
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    Сирия сегодня: САА готовится отчистить Идлиб от ИГИЛ, курды отразили турецкую атаку в Африне

    Сирия, 23 января. Боевики предприняли неудачную попытку атаки сирийских военных объектов в Латакии; курдские отряды отбили атаку турецких сил на стратегической высоте в Африне; САА завершает подготовку к наступлению на восток провинции Идлиб. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Провальная попытка атаки боевиков в Латакии

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) сорвали попытку экстремистов «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) атаковать военные объекты на севере провинции Латакия, сообщает сирийское информагентство SANA.

    По данным военного источника, подразделения САА вступили в перестрелку с террористами при попытке последних напасть на КПП в округе Ар-Рабия в направлении селения Ас-Сарраф.

    Источник агентства также добавил, что в результате перестрелки были ликвидированы не менее 13 экстремистов вооруженной группировки, а также уничтожено принадлежавшее им оружие, боеприпасы, в том числе оснащенные крупнокалиберными пулеметами автомобили.

    Корреспондент агентства SANA отмечает, что на севере Латакии преимущественно базируются группировки, состоящие в большинстве случаев из иностранных наемников, прошедших обучение в лагерях на территории соседней Турции.

    Провальная попытка атаки боевиков в Латакии

    Отряды YPG отразили атаку Турции на Африн

    Поддерживаемые Турцией боевики совершили еще одно крупное нападение на стратегическую гору Джебель-Басрая в северо-восточной части кантона Африн в провинции Алеппо, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    При поддержке тяжелой артиллерии турецкой армии бойцы «Щита Евфрата» неоднократно пытались пробить оборону Отрядов народной самообороны (YPG), чьи позиции расположены на вершине горы. Атака турецких сил нацелена на захват власти над Африном.

    Тем не менее, нападение в конечном итоге было отбито силами YPG.

    Агентство отмечает, что бойцы «Щита Евфрата», вероятно, предпримут еще одну попытку захватить эту гору в ближайшие часы, поскольку контроль над Джебель-Басрайей является приоритетной задачей для высшего командования турецкой армии, которое контролирует операцию «Оливковая ветвь».

    Отряды YPG отразили атаку Турции на Африн

    САА готовится очистить Идлиб от террористов

    Правительственные войска готовится начать массированное наступление, чтобы очистить восточную и юго-восточную части провинции Идлиб, которые находятся под оккупацией боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    По данным военного источника в Дамаске, 5-й штурмовой корпус армии Башара Асада и Республиканская Гвардия рассредоточились вокруг большого кармана (900 квадратных километров — Прим. ФАН.), поскольку они готовятся нанести удар террористическим силам).

    Как только этот большой карман будет очищен, сирийская армия впервые за несколько лет получит полный контроль над восточной частью оси Идлиб-Хама.

    Между тем, к северу от этого кармана еще одно подразделение Республиканской Гвардии и союзники из «Лива Аль-Кудс» (палестинского полувоенного формирования) готовятся очистить большой участок дороги, ведущей из Серакиба в восточную часть Идлиба.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #игил #курды #саа #латакия #идлиб #тахрир аш-шам #дамак
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