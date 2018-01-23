Сирия заботится о своих гражданах: ФАН публикует видео из лагеря для беженцев в городе Хомс 

Съемочная группа ФАН побывала в лагере для беженцев, расположенный в районе Баб Амр города Хомс. Директор лагеря для беженцев Ахмат Ассури согласился рассказать корреспонденту Федерального агентства новостей о своей деятельности:

«Наш центр называется Центр компьютерных технологий в районе Аль Баба Омар, этот лагерь для беженцев относится к благотворительному фонду Аль Баба Омар. Он был основан центр в декабре 2016-го года. На данный момент у нас проживает 49 семей общей численностью 174 человека. Большинство из этих семей — это беженцы из Пальмиры. 33 семьи из Пальмиры, 127 человек. Остальные семьи из разных провинций: Алеппо, Хамы, Хомса. Наш центр был основан при поддержке Французской исламской организации OIC. Мы предлагаем нашим гостям и постояльцам медицинскую помощь при поддержке Красного полумесяца и Управления по охране здоровья в провинции Хомс».

По словам директора Центра, медицинская помощь заключается в полном осмотре, снабжении некоторыми лекарствами и средствами гигиены, а так же питательными смесями для малышей:

«Кроме этого, с нами сотрудничают некоторые гуманитарные организации, которые также предлагают свои услуги нашим постояльцам. Например, Центр заботы о ребенке и центр управления семьей. Есть и гуманитарные организации, которые непосредственно занимаются с детьми и оказывают психологическую поддержку как маленьким детям, так и подросткам. Периодически проходят курсы обучения грамоте для тех детей, которые не могли ходить в школу в те семь лет, что идет война. При поддержке Красного полумесяца и их кухни мы кормим постояльцев 1 раз в день».

Как отметил Ахмат Ассури, лагерь для беженцев в Хомсе является хорошим примером сотрудничества между разными гуманитарными организациями и местными правительственными структурами: