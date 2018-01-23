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Сирия заботится о своих гражданах: ФАН публикует видео из лагеря для беженцев в городе Хомс 
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    Сирия заботится о своих гражданах: ФАН публикует видео из лагеря для беженцев в городе Хомс 

    19:04  23 Января 2018
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    Сирия заботится о своих гражданах: ФАН публикует видео из лагеря для беженцев в городе Хомс 

    Съемочная группа ФАН побывала в лагере для беженцев, расположенный в районе Баб Амр города Хомс. Директор лагеря для беженцев Ахмат Ассури согласился рассказать корреспонденту Федерального агентства новостей о своей деятельности:

    «Наш центр называется Центр компьютерных технологий в районе Аль Баба Омар, этот лагерь для беженцев относится к благотворительному фонду Аль Баба Омар. Он был основан центр в декабре 2016-го года. На данный момент у нас проживает 49 семей общей численностью 174 человека. Большинство из этих семей — это беженцы из Пальмиры.  33 семьи из Пальмиры, 127 человек. Остальные семьи из разных провинций: Алеппо, Хамы, Хомса. Наш центр был основан при поддержке Французской исламской организации OIC. Мы предлагаем нашим гостям и постояльцам медицинскую помощь при поддержке Красного полумесяца и Управления по охране здоровья в провинции Хомс». 

    По словам директора Центра, медицинская помощь заключается в полном осмотре, снабжении некоторыми лекарствами и средствами гигиены, а так же питательными смесями для малышей:

    «Кроме этого, с нами сотрудничают некоторые гуманитарные организации, которые также предлагают свои услуги нашим постояльцам. Например, Центр заботы о ребенке и центр управления семьей. Есть и гуманитарные организации, которые непосредственно занимаются с детьми и оказывают психологическую поддержку как маленьким детям, так и подросткам. Периодически проходят курсы обучения грамоте для тех детей, которые не могли ходить в школу в те семь лет, что идет война. При поддержке Красного полумесяца и их кухни мы кормим постояльцев 1 раз в день». 

    Как отметил Ахмат Ассури, лагерь для беженцев в Хомсе является хорошим примером сотрудничества между разными гуманитарными организациями и местными правительственными структурами:

    «Мы все стоим плечом к плечу с нашим правительством и помогаем ему, делаем все возможное для восстановления и строительства нашей родины. Хотим поблагодарить всех тех, кто участвовал в восстановлении родины, тех кто вернул нам покой и безопасность. Спасибо вам!».

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    Автор: Игорь Петрашевич; Роман Мартынович
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    #сирия #пальмира #хомс #лагерь для беженцев
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