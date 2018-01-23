Толстой и Косачев пригласили президентский комитет ПАСЕ в Россию

Страсбург, 23 января. Российская сторона передала президентскому комитету Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приглашение посетить Россию. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой.

Во вторник Толстой и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев провели переговоры с новым главой ПАСЕ Микеле Николетти.

«Мы передали приглашение президентскому комитету ПАСЕ приехать для консультаций в Москву, а также участвовать в межпарламентском форуме, который в начале июня состоится на площадке Государственной думы», — подчеркнул российский депутат в интервью РИА Новости.

По словам политика, Москва заинтересована в продолжении диалога с Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин надеется на конструктивный диалог с новым председателем ПАСЕ Микеле Николетти.