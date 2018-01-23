Хуг подвел итоги работы миссии ОБСЕ в Донбассе

Донецк, 23 января. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг подвел итоги прошедшего года относительно работы международной миссии в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«За праздничный период мы зафиксировали снижение обстрелов. Это имело место после того, как стороны снова решили придерживаться режима прекращения огня после заседания в Минске. Однако, начиная с периода нового перемирия, мы снова наблюдаем возрастание нарушений, и они вновь достигли четырехзначных цифр. К сожалению, и вы, и СММ, и жители Донбасса начинают привыкать к этим циклам насилия. Обычно после относительного затишья мы наблюдаем рост насилия», — сообщил Александр Хуг.

Он также подчеркнул, что за прошедший год СММ зафиксировала более 400 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня, а также четыре тысячи случаев нарушения относительно присутствия запрещенного вооружения на территории, где его не должно быть.

В заключении Хуг сообщил, что на этой неделе посетил Мариуполь, и к концу недели снова поедет на Украину с целью посетить Краматорск и Киев.