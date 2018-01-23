Как улучшить экономику России и победить русофобию, обсудили петербургские эксперты. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге состоялась экспертная конференция, посвященная экономическим и политическим перспективам уже наступившего 2018 года. На встрече побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

В роли модератора диалога выступил Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Он отметил, что итоги прошедшего года подведены еще не полностью и не во всех сферах. Однако определенные прогнозы можно строить уже сегодня.

– Я думаю, поговорим мы сегодня о том, что предстоит в течение всего года: в Петербурге, в России, в ближнем и дальнем зарубежье. О том, что определяет экономику нашего региона, нашей страны, политическую, социальную жизнь нашей страны.

Своеобразный политический пролог составили специалисты из научно-исследовательских институтов и ведущих вузов. Спикеры отметили, что экономика страны по итогам 2017-го впервые за долгое время показала небольшой, но реальный рост. Однако остается много проблемных направлений, требующих пристального внимая. Так, например, роботизация производства, которая внедряется повсеместно, грозит ростом безработицы. В то же время, именно промышленный кластер первым «оклемался» после кризиса.

– Мы все-таки продолжаем действовать с точки зрения объемов роста промышленности, – заявил президент НИУ «Высшая школа экономики» Александр Ходачек. – Наша промышленность одной из первых вышла из кризиса. Даже предварительные данные за десять месяцев говорят о том, что есть определенный рост и по индексу физического объема производства, и по объемам в натуральном выражении. Достаточно уверенно себя чувствуют предприятия по переработке агропромышленной продукции.

Что касается социальной сферы, ее развитие эксперты могут спрогнозировать лишь до марта текущего года. Выборы президента ставят под вопрос реализацию ряда программ, которые были инициированы или же получили продление по указу действующего российского лидера Владимира Путина в конце прошлого года. Однако никто не отрицает, что огромную роль на положение экономики России оказывают и внешние факторы, такие как санкции или стоимость нефти. Какое отражение это имеет внутри страны, разъяснил научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин:

– По итогам года (2017-го, – прим. ред.) произошел рост цен на нефть, это способствует приходу в экономику некоторого количества денег. Это будет работать и в какой-то степени уже работает. А как работают нефтедоллары, которые к нам приходят? Они создают дополнительный спрос на разного рода товары за счет того, что в экономике, в целом, становится денег больше. Грубо говоря, пришел один доллар от продажи нефти. Этот доллар поделили между собой государство и нефтяные компании. На эти деньги государство выплатило кому-то зарплаты или пенсии. А нефтяная промышленность смогла вложить деньги в инвестиции либо увеличить зарплаты работникам. А работники покупают алтайский сыр на эти деньги. Это такая сложная система, при которой деньги, приходящие в экономику, начинают увеличивать спрос в самых разных областях.

Продолжая мысль об алтайском сыре и других отечественных продуктах, эксперты заметили: отмены санкций в 2018-м ждать не стоит. Программа импортозамещения будет продолжена, и ее нужно усилить, считают спикеры. Впрочем, на экономике европейских стран продовольственное эмбарго в отношении России положительно тоже не сказывается. У этой ситуации, по мнению одного из выступающих, есть корни, уходящие далеко в историю. Свой взгляд на природу санкций в личной беседе с корреспондентами ФАН-ТВ озвучила доцент кафедры европейских исследований факультета международный отношений СПбГУ Наталья Еремина:

– На самом деле, русофобия – именно историческое и системное явление. В действительности, это явление, которое проистекает из конкурентной борьбы – из борьбы крупнейших государств, имевших такие стратегические цели и задачи, как расширение территорий, продвижение своих интересов на международной арене. Сейчас русофобия во многом продиктована именно этими позициями. Между тем, и санкции тоже связаны с явлением русофобии, они тоже рассматриваются как инструмент конкурентной борьбы. Причем, нечестной конкурентной борьбы. Но они стали возможны именно в рамках информационной борьбы и в рамках русофобии. Русофобия обеспечивает в данном случае продвижение интересов Соединенных Штатов Америки, которые стремятся удержать свое первенство.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума также высказался на тему русофобии. Он высказал предположение, что это не может продолжаться бесконечно. будет небесконечно. «Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно. И вредит всем, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует эту политику», – сказал тогда Путин.

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