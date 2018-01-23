Нетаньяху намерен убедить Макрона и Меркель изменить атомную сделку с Ираном

Тель-Авив, 23 января. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен в ходе форума в Давосе убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона внести «реальные, а не косметические» изменения в ядерную сделку с Ираном.

Инициатором пересмотра атомной сделки с Ираном стал президент США Дональд Трамп, пригрозивший выйти из соглашения. Его поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который намерен провести на Всемирно экономическом форуме переговоры с лидерами ФРГ и Франции.

«Помимо прочих лидеров, я встречусь там с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Я скажу им, что в ближайшие недели у них есть последняя возможность попытаться внести реальные, не косметические, изменения в опасное ядерное соглашение с Ираном», — сказал глава израильского правительства.

По мнению Нетаньяну, ядерное оружие Ирана может угрожать не только ближневосточному региону, но и всему миру. Отметим, что в атомной сделке кроме Британии, США, Китая, Франции, ФРГ также участвует и Россия.

В ноябре 2017 года в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Эммануэль Макрон поддержали план действий по урегулированию иранской ядерной программы. Российский лидер подчеркнул, что односторонний пересмотр сделки недопустим.