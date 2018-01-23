Толстой заявил, что Россия заинтересована в диалоге с ПАСЕ

Страсбург, 23 января. Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы диалог с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) продолжался.

Таким мнением Толстой поделился по итогам встречи с новым спикером ассамблеи Микеле Николетти.

«Подтвердили нашу готовность к взаимодействию с ПАСЕ в том режиме, который сложился де-факто: участие в работе специальной комиссии по реформе ПАСЕ, встречи с руководством ассамблеи…», — приводит заявление Толстого ТАСС.

Он отметил, что дальнейшее взаимодействие с организацией будет зависеть от того, «как будут складываться условия для возвращения российской делегации».

Напомним, Россия была фактически лишена своих полномочий в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма.

22 января очередная сессия ассамблеи Совета Европы открылась без участия российской делегации. Спикер ПАСЕ Микеле Николетти выразил сожаление в связи с этим фактом.

Отметим, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во вторник провели встречу с Николетти в Страсбурге.

В начале декабря минувшего года российский лидер Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. По итогам общения с генсеком СЕ президент РФ заявил, что, несмотря на ситуацию с участием России в ПАСЕ, Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами. Путин подчеркнул, что нужно поддерживать и стимулировать контакты российских дипломатов и парламентариев с коллегами из других государств.