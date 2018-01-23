Турция и США обсудят операцию Анкары в сирийском Африне

Анкара, 23 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен встретиться в Париже с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, чтобы обсудить с ним военную операцию в сирийском Африне, которую Анкара проводит против курдов. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах, знакомый с ситуацией.

Как сообщает телеканал NTV, проходящая в Париже встреча, в которой участвуют дипломаты США и Турции, посвящена вопросу противодействия использованию химического оружия.

Напомним, что Турция инициировала военную операцию «Оливковая ветвь» в Африне после того, как США предложили разместить на границе Сирии и Турции «силы безопасности». Примечательно, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой прекратить вооружать сирийских курдов, которых Турция относит к террористам.