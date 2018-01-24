«Джебхат ан-Нусра» обвинила ССА в потере авиабазы Абу ад-Духур

Абу-ад-Духур, 24 января. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 признали потерю стратегической авиабазы Абу ад-Духур в провинции Идлиб.

Подконтрольное исламистам информационное агентство опубликовало заявление главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), в котором боевики признали потерю ад-Духура и выступили с обвинениями в адрес вооруженных формирований, входящих в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА).

Террористы считают, что захват базы силами сирийской армии стал возможен из-за того, что разномастные группировки ССА покинули свои позиции в районе Абу ад-Духура и оттянули свои подразделения в Африн провинции Алеппо для штурма курдской обороны.

Ранее сообщалось, что Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» после провокации Вашингтона, заявившего о планах создания в Сирии «пограничных сил безопасности» из состава курдского ополчения. Анкара назвала данный шаг намерением сформировать «новую террористическую армию» и атаковала курдский кантон Африн. В штурме принимают участие подконтрольные Турции отряды ССА.

1 Организация запрещена на территории РФ.