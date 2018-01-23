Москва, 23 января. Победителя премии «Оскар» за лучший иностранный фильм определяют политики. Так считает первый замглавы комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко.

По его мнению, сама по себе премия «Оскар» объективна, если за награду борются американские компании. Однако награда за лучший фильм на иностранном языке «отражает исключительно политические влияния».

«Так было всегда, при всех случаях. Каким образом тот или иной фильм попадает в список, я не знаю, тем более что «Нелюбовь» я не смотрел», — цитирует Бортко Infox.Ru.

Напомним, драма «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».