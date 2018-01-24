Сирия: ФАН публикует видео подготовки российскими специалистами новых саперных групп САА

Сирия, 24 января. Российские специалисты готовят новые саперные группы в Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Стремительный рост числа достижений Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников по всей территории страны достигнут благодаря постоянному развитию методов ведения боевых действий, внедренных в военное и оперативное мышление армии и союзников, преуспевших в захвате террористических банд, главное оружие которых — минирование.

На протяжении семилетней воны после освобождения того или иного населенного пункта Сирии, главной задачей военных становилось обезвреживание целого перечня взрывоопасных устройств — от самодельных СВУ и мин, до начиненных взрывчаткой автомобилей.

Российские подразделения саперов оказали поддержку коллегам в сирийской армии и, помимо этого, конечно же, предоставили им необходимое оборудование для демонтажа и нейтрализации бомб, мин, взрывчатых устройств, которые кустарно производят террористические банды. Тысячи взрывных устройств и мин было демонтировано и обезврежено с помощью российских саперов, начиная с Пальмиры, и проходя через Алеппо, а также северную и северо-восточную Латакию.

В большинстве случаев эти бомбы собираются и транспортируются в безопасное место, а затем уничтожаются.

Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, под руководством специалистов из России, сирийские военные, попавшие в саперную группу, учатся грамотно искать, обезвреживать, транспортировать и уничтожать взрывные устройства. Инструктаж и практические занятия проходят в пустынной местности, на специальных площадках. Зоны, где находятся взрывоопасные предметы, отмечены специальными лентами.

Работа подразделений саперов не останавливается на разминировании, они действуют синхронно с военными в операциях вторжения. Делается это с целью создать пробелы в укреплениях и оборонительных линиях боевиков, что делает саперные группы ценным контингентом, облегчающим работу пехотных войск.