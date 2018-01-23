Народный художник Украины назвал свою страну помойкой

Киев, 23 января. На Украине царят зло и глупость, стране, которая превратилась в помойку, не нужны таланты — они либо вянут, либо бегут. Таким мнением поделился народный художник Украины Иван Марчук.

В интервью изданию «Нова» он прокомментировал свое недавнее заявление, в котором назвал Украину худшей страной для жизни.

«Идет к худшему и к худшему. Мы даже не представляем, в каком болоте сидим... Из лучшей страны в Европе сделали помойку. Здесь царят зло, глупость, черная зависть, вымогательство», — пожаловался лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко.

Он рассказал, что за последнее время возил свои работы в 11 стран, где «очередь шла на коленях», а вот на родине его труд по достоинству оценить не могут.

Марчук пожаловался, что за 81 год Украина не сделала для живописца ничего, хотя «в его тесной мастерской бывали и президенты, и мэры, и другие известные люди», которые обещали помочь.

По словам художника, такой ситуации с отношением к талантливым людям, как на Украине, нет нигде.

«У нас не может достойным образом проявить себя какой-то гениальный, великий талант: они либо вянут, либо возвращаются в землю, или спиваются, или вынуждены бежать в другие страны, где делают славу для любой нации, народа и мира, а Украине они не нужны», — заявил Марчук.

Отметим, народный художник Украины Иван Марчук известен резкими заявлениями по отношению к своей стране. В начале января текущего года он заявил, что Украина не состоялась как государство.