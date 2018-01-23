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Украина
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Народный художник Украины назвал свою страну помойкой
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    Народный художник Украины назвал свою страну помойкой

    19:36  23 Января 2018
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    Народный художник Украины назвал свою страну помойкой

    Киев, 23 января. На Украине царят зло и глупость, стране, которая превратилась в помойку, не нужны таланты — они либо вянут, либо бегут. Таким мнением поделился народный художник Украины Иван Марчук.

    В интервью изданию «Нова» он прокомментировал свое недавнее заявление, в котором назвал Украину худшей страной для жизни.

    «Идет к худшему и к худшему. Мы даже не представляем, в каком болоте сидим... Из лучшей страны в Европе сделали помойку. Здесь царят зло, глупость, черная зависть, вымогательство», — пожаловался лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко. 

    Он рассказал, что за последнее время возил свои работы в 11 стран, где «очередь шла на коленях», а вот на родине его труд по достоинству оценить не могут.

    Марчук пожаловался, что за 81 год Украина не сделала для живописца ничего, хотя «в его тесной мастерской бывали и президенты, и мэры, и другие известные люди», которые обещали помочь. 

    По словам художника, такой ситуации с отношением к талантливым людям, как на Украине, нет нигде.

    «У нас не может достойным образом проявить себя какой-то гениальный, великий талант: они либо вянут, либо возвращаются в землю, или спиваются, или вынуждены бежать в другие страны, где делают славу для любой нации, народа и мира, а Украине они не нужны», — заявил Марчук.

    Отметим, народный художник Украины Иван Марчук известен резкими заявлениями по отношению к своей стране. В начале января текущего года он заявил, что Украина не состоялась как государство.    

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #марчук #критика #художник #государство #помойка #таланты
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