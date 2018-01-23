Выборы-2018: Драпеко объяснила, почему «Справедливая Россия» поддерживает Путина

Москва, 23 января. Известная актриса и депутат от партии «Справедливая Россия» Елена Драпеко рассказала, почему «справедливороссы» будут голосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ.

В интервью Nation News Драпеко заявила, что на сегодняшний день Путин является самым большим социалистом в России.

«Об этом говорят и его призывы к выравниванию материального положения между бедными и богатыми за счет повышения заработной платы, и его апелляция к традиционным национальным ценностям, которая может укрепить наше многонациональное и многоконфессиональное государство», — заявила она.

По словам бывшей актрисы, российский лидер способен решать проблемы, «не ломая через колено», а договариваясь и совещаясь.

Драпеко отметила, что «справедливороссам» очень нравится стиль работы действующего президента России. Путин консультируется не только со сторонниками, но и с оппонентами.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.